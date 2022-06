Acr Messina iscritto in C, la gioia di Basile: "Grazie presidente" - Tempostretto

Il sindaco ha commentato la notizia dell'iscrizione ringraziando Sciotto e ribadendo "il sostegno dell'amministrazione e l'auspicio che la città sostenga la squadra"

MESSINA – “Grazie Presidente e forza Messina”. Esulta così il sindaco Federico Basile, che nella serata di ieri ha scritto un rapido post sulla propria pagina ufficiale Facebook, utilizzata per parlare ai cittadini. Appresa la notizia, il primo cittadino ha voluto ringraziare Pietro Sciotto e congratularsi per la scelta. Lunedì scorso l’amministrazione ha incontrato la dirigenza biancoscudata per affrontare un tema importante, quella dello stadio e delle strutture.

Basile: “Grande soddisfazione”

“Ho appreso con grande soddisfazione la notizia nella quale confidavo molto – prosegue Basile, e nella quale tutti i tifosi speravano, ovvero la decisione del Presidente Sciotto di iscrivere l’ACR Messina al prossimo campionato di Lega Pro. Nel rivolgere un sentito ringraziamento alla famiglia Sciotto per questo ennesimo sforzo finanziario, ribadisco il sostegno di questa Amministrazione comunale ed esprimo l’auspicio che la Città, in tutte le sue componenti, sappia ora sostenere in maniera adeguata l’ACR Messina e difendere il patrimonio di valori sportivi e di immagine che essa rappresenta”.