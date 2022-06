Acr Messina. Basile fiducioso, Sciotto temporeggia: "Domani decido" VIDEO - Tempostretto

Il presidente del Messina chiede la partecipazione di tutti

Di Giuseppe Fontana e Silvia De Domenico

MESSINA – “La fumata bianca ancora non c’è stata. Speriamo bene, scioglieró la riserva domattina” . Un Pietro Sciotto di poche parole si è presentato di fronte ai giornalisti dopo l’incontro con il sindaco Federico Basile, in cui si è discusso del futuro dell’Acr Messina e del calcio in città. “Abbiamo parlato di cosa serve”, ha spiegato il presidente, che però non ha voluto dare altri dettagli sulla discussione.

Federico Basile, invece, l’ha definito “un incontro proficuo”. Il sindaco prosegue: “Il presidente mi ha posto alcune tematiche che già conoscevamo. La società deve prendersi tempo per riflettere ma sono convinto che sarà fumata bianca. Non parliamo soltanto di una squadra ma di un pezzo di città che deve continuare a fare calcio. Impianti? Sì, sono elemento importante e da là si parte ma non è solo questo”.

Sciotto: “Lasciato solo, non c’è nessuna cordata”

“Se un presidente deve spendere tutto – ha ripreso poi Sciotto – , ma non ci sono strutture, incassi, sponsor, dove vogliamo andare? A Palermo, Catania, Bari, partecipano tutti. Io chiedo una partecipazione di tutti, non una colletta, ma questo. Imprenditori che sostengano, ma anche pubblico. Non può fare l’Andria più spettatori di noi, che per fare invece un incasso come quello del Palermo dobbiamo aspettare due anni”. E Sciotto attacca: “Il Messina è un patrimonio di tutti e devono partecipare tutti. La città deve svegliarsi, tutti devono dare il proprio contributo”.

E sulle cordate: “Sono zero, meno di zero. Io sono disposto a dare la squadra, ma non ci sono state proposte serie. Grazie invece ai tifosi che si sono proposti di aiutare, grazie a Tempostretto che ha detto di appoggiarci”.

