Acr Messina – Jonica, Torrisi: “Quando facciamo il Messina battiamo tutti”

Nel post partita il mister replica alle parole del tecnico dell'Acireale: "Noi tecnici dobbiamo far parlare il campo e io rispondo coi fatti"

MESSINA – Dopo la roboante vittoria per 5-0 ai danni della Jonica così l’allenatore dell’Acr Messina Alfio Torrisi: “Abbiamo fatto una buona partita, sapevamo che incontravamo un avversario fastidioso che aveva gamba e provava a giocare. Hanno fatto una buona fase di pressione, ma quando il Messina fa il Messina possiamo battere tutti. Lodo l’atteggiamento dei miei, oggi un’ottima prestazione, a parte gli ultimi cinque minuti di primo tempo dove stavamo rischiando di prendere gol. Nel contesto è stata una buona gara sia per il palleggio che per la qualità del gioco. Io sono orgoglioso di far parte di questo club e me ne vanto, una piazza che non tutti possono allenare ma tutti vogliono allenare. Non controbatterò a polemiche da Acireale, di cui rispetto tifoseria e piazza. Fino a quando il campo ci dà ragione le risposte sono quelle. Il Messina al momento è +4 sulle seconde, siamo miglior attacco e miglior difesa, rispondo con i fatti e non devo aggiungere altro”.

Sulla mentalità e l’ambiente

“Questa squadra ha giocatori che hanno sempre vinto – ha proseguito mister Torrisi – hanno fatto categorie diverse, hanno fatto la Serie A. Abituata a pressioni mentali diverse, oggi non era facile giocare questa partita guardando solo la classifica che poteva darci pensieri di rilassamento e sufficienza. Oggi abbiamo avuto un approccio importante e potevamo fare 3 gol già nel primo quarto d’ora. Riusciamo a mettere i pensieri negativi da parte. Abbiamo una società forte, direttori e avvocati, abbiamo la città dietro. Oggi ho visto lo stadio pieno e mi è venuta la pelle d’oca. Di Eccellenza cosa c’è qua mi sono chiesto, la gente la stiamo facendo emozionare. Ringrazio pubblicamente i tifosi che hanno risposto in massa, con quest’ambiente tutto unito è dura per chiunque”.

Elogia i suoi calciatori Torrisi

Conclude così mister Torrisi: “Sono contento perché segniamo su piazzato ed è una costante che mi porto. Con lo staff gli dedichiamo tanto tempo e segnare due volte su angolo oggi fa piacere. Su Sarao spenderei qualche parola, è un ragazzino felice che corra, lotta e si emoziona. Viene da due annate non belle e felici e non gli è stata data la possibilità di dimostrare il suo valore umano e sportivo. Insieme a Kragl sono due giocatori che potevano vivere sugli allori e invece si prendono la squadra per mano. Questo la gente vuole vedere e non ci possiamo inventare la domenica ma c’è un transfert mentale e umano in settimana. Fa sorridere, ma fa piacere, vedere segnare Zampa di testa, fa tanto piacere per Blondett che sappiamo quanto ci tiene. Tutti, anche i subentrati, sono una squadra di eroi ma non per i risultati, ma vederli alla vigilia della partita in ritiro c’è un bel mood, è un viaggio difficile, la qualità del viaggio dipende dalle compagnie. Lo vediamo anche con Sarao che lascia il rigore, ed era successo già in Coppa, a Bollino. Coco si è buscato la pagnotta, ha preso un tiro e non gli capita spesso, e ha fatto una parata. A parte gli scherzi lo sappiamo che abbiamo i portieri forti e con mister Polessi che li allena usciranno migliorati. Subiamo poco ma oggi è stato bravo anche lui”.

Tanasa: “Felice di contribuire alle vittorie della squadra”

Il centrocampista Andrei Tanasa al termine della partita: “Il mio ruolo è essere efficiente per la squadra e questo mi fa piacere, essere il migliore in campo nel mio ruolo diventa difficile. Però finché faccio bene il mio lavoro e la squadra vince sono felice. Lavorando tutti nella stessa direzione il risultato si porta sempre a casa e diamo tutti l’anima in campo. Il mister ci ha avvisato di non sottovalutare nessuno e non lo facciamo mai, sappiamo che se non pareggiamo la cattiveria agonistica rischiamo di fare brutte figure. Noi cerchiamo di guardare partita per partita e non la classifica, siamo consapevoli che sul campo siamo primi e lavoriamo con tanto entusiasmo, aspettiamo il verdetto ma sul campo siamo primi”.