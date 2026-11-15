Eccellenza. Vincono Acireale e Niscemi, il derby tirrenico alla Nebros, pari Messana Riviera

Risultati della decima giornata e classifica aggiornata nel girone B

La decime giornata di Eccellenza si chiude con due cinquine, quella del Messina in casa al Celeste nel derby con la Jonica e quello della rivale, in campo, Acireale in casa del Mazzarrone. Vince anche il Niscemi, corsaro a Giarre, che mantiene la vetta della classifica a 22 punti. Il Messina, tenuto conto della penalizzazione di venti punti, sale in penultima posizione a sei punti, sono 26 sul campo, sopravanzando il Viagrande.

Altro derby tra messinesi tra Nebros e Athletic Gioiosa con i nebroidei padroni di casa che si impongono per 2-0. Pareggio della quinta società peloritana Messana Riviera in casa della Leonzio. Nebros e Messana Riviera si mantengono in una buona posizione in classifica appaiate al quarto posto con lo Scordia.

Risultati 10ª giornata

Giarre – Niscemi 0-1

Scordia – Augusta 2-0

Leonzio – Messana Riviera 1-1

Viagrande – Palazzolo 0-2

Mazzarrone – Acireale 1-5

Melilli – Vittoria 1-1

Acr Messina – Jonica 5-0

Nebros – Gioiosa 2-0

Classifica Eccellenza girone B

Acireale, Niscemi 22

Mazzarrone 18

Messana Riviera, Nebros, Scordia 16

Athletic Gioiosa 15

Giarre, Melilli, Vittoria 10

Augusta, Jonica, Palazzolo 8

Leonzio 7

Messina 6 (-20)

Viagrande 5