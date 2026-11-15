 Eccellenza. Vincono Acireale e Niscemi, il derby tirrenico alla Nebros, pari Messana Riviera

Eccellenza. Vincono Acireale e Niscemi, il derby tirrenico alla Nebros, pari Messana Riviera

Simone Milioti

Eccellenza. Vincono Acireale e Niscemi, il derby tirrenico alla Nebros, pari Messana Riviera

Tag:

domenica 15 Novembre 2026 - 17:24

Risultati della decima giornata e classifica aggiornata nel girone B

La decime giornata di Eccellenza si chiude con due cinquine, quella del Messina in casa al Celeste nel derby con la Jonica e quello della rivale, in campo, Acireale in casa del Mazzarrone. Vince anche il Niscemi, corsaro a Giarre, che mantiene la vetta della classifica a 22 punti. Il Messina, tenuto conto della penalizzazione di venti punti, sale in penultima posizione a sei punti, sono 26 sul campo, sopravanzando il Viagrande.

Altro derby tra messinesi tra Nebros e Athletic Gioiosa con i nebroidei padroni di casa che si impongono per 2-0. Pareggio della quinta società peloritana Messana Riviera in casa della Leonzio. Nebros e Messana Riviera si mantengono in una buona posizione in classifica appaiate al quarto posto con lo Scordia.

Risultati 10ª giornata

Giarre – Niscemi 0-1
Scordia – Augusta 2-0
Leonzio – Messana Riviera 1-1
Viagrande – Palazzolo 0-2
Mazzarrone – Acireale 1-5
Melilli – Vittoria 1-1
Acr Messina – Jonica 5-0
Nebros – Gioiosa 2-0

Classifica Eccellenza girone B

Acireale, Niscemi 22
Mazzarrone 18
Messana Riviera, Nebros, Scordia 16
Athletic Gioiosa 15
Giarre, Melilli, Vittoria 10
Augusta, Jonica, Palazzolo 8
Leonzio 7
Messina 6 (-20)
Viagrande 5

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Scienze politiche, un’offerta formativa rinnovata e sempre più internazionale
Colletta alimentare, a Messina 70mila chili donati e in Sicilia oltre 546mila tonnellate
Droga e cellulari in carcere, 75 indagati. I nomi di tutti i messinesi e catanesi
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED