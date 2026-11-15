Eccellenza. Vincono Acireale e Niscemi, il derby tirrenico alla Nebros, pari Messana Riviera

Risultati della decima giornata e classifica aggiornata nel girone B
La decime giornata di Eccellenza si chiude con due cinquine, quella del Messina in casa al Celeste nel derby con la Jonica e quello della rivale, in campo, Acireale in casa del Mazzarrone. Vince anche il Niscemi, corsaro a Giarre, che mantiene la vetta della classifica a 22 punti. Il Messina, tenuto conto della penalizzazione di venti punti, sale in penultima posizione a sei punti, sono 26 sul campo, sopravanzando il Viagrande.
Altro derby tra messinesi tra Nebros e Athletic Gioiosa con i nebroidei padroni di casa che si impongono per 2-0. Pareggio della quinta società peloritana Messana Riviera in casa della Leonzio. Nebros e Messana Riviera si mantengono in una buona posizione in classifica appaiate al quarto posto con lo Scordia.
Risultati 10ª giornata
Giarre – Niscemi 0-1
Scordia – Augusta 2-0
Leonzio – Messana Riviera 1-1
Viagrande – Palazzolo 0-2
Mazzarrone – Acireale 1-5
Melilli – Vittoria 1-1
Acr Messina – Jonica 5-0
Nebros – Gioiosa 2-0
Classifica Eccellenza girone B
Acireale, Niscemi 22
Mazzarrone 18
Messana Riviera, Nebros, Scordia 16
Athletic Gioiosa 15
Giarre, Melilli, Vittoria 10
Augusta, Jonica, Palazzolo 8
Leonzio 7
Messina 6 (-20)
Viagrande 5