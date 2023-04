Messina-Juve Stabia, Ferrini: "Il mio gol tiene viva la speranza di salvarci" - Tempostretto

L'autore del gol vittoria della sfida tra Messina e Juve Stabia ci tiene a precisare: "Sono contento per la squadra. Otto minuti di recupero una follia"

MESSINA – Ad intervenire in conferenza stampa dopo l’importante vittoria del Messina ai danni della Juve Stabia è l’autore del gol partita Manuel Ferrini che riguardo al successo odierno ha detto: “Sapevamo prima della partita che ci saremmo giocati tutto all’ultima giornata, oggi era fondamentale vincere per mantenere viva la speranza. Più che per il gol sono contento per la squadra, la speranza di salvarci direttamente è ancora viva”.

Riguardo al piano di gioco del Messina e dell’interpretazione della sfida il difensore ha detto: “C’eravamo imposti di partire forte anche rischiando qualcosa dietro, abbiamo fatto bene ma poi l’uscita di Ragusa ci ha condizionato. Abbiamo ripreso a giocare comunque chiudendo il primo tempo in crescendo, ad inizio ripresa abbiamo trovato il gol ed è normale che ci siamo difesi. Nonostante gli 8 minuti di recupero, che reputo una follia, abbiamo portato a casa il risultato”.

