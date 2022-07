Acr Messina, la stagione ha inizio: Angileri è il primo acquisto - Tempostretto

Il difensore torna in biancoscudato, stavolta a titolo definitivo. Squadra in ritiro a Cascia, in attesa di altri innesti. Ma gli abbonamenti non decollano

MESSINA – Il Messina ha completato il primo acquisto ufficiale del suo calciomercato estivo. Si tratta di Antony Angileri, difensore classe 2001 che già nella passata stagione ha vestito la maglia biancoscudata durante la seconda metà di campionato. Nato ad Alcamo, dopo il prestito e le sei presenze collezionate solo qualche mese fa, il 21enne ex Juventus e Sampdoria passa al Messina a titolo definitivo, con un contratto di un anno con opzione per il secondo. Angileri ha grande voglia di riscatto, per ripartire non dalla tribolata stagione scorsa ma da quel premio di miglior difensore del campionato Primavere 2020/2021 con la maglia blucerchiata che lo ha lanciato sul palcoscenico nazionale.

E mentre il difensore ha firmato l’accordo con la società, la squadra viaggia alla volta di Cascia. Il ritiro pre-campionato inizia oggi e durerà fino al prossimo 31 luglio. Il direttore sportivo Marcello Pitino lavora alacremente, coordinandosi con il tecnico Gaetano Auteri, per costruire una rosa giovane ma competitiva, che possa rispecchiare le idee di un mister che, come detto anche da Pietro Sciotto durante la presentazione di venerdì, “si presenta da solo”. I due lavorano in modo affiatato ed è soprattutto il pacchetto difensivo ad avere i riflettori puntati addosso. Tra i calciatori della passata stagione si continua il dialogo con Statella, Camilleri e soprattutto Peppe Rizzo, messinese doc, la cui posizione tiene con il fiato sospeso i tifosi.

A breve, intanto, ai 16 calciatori ad oggi sotto contratto con il Messina, si dovrebbero unire almeno altri due elementi under, entrambi in prestito e provenienti da categoria superiore. E infine si lavora anche sull’altro fronte, quello organizzativo. La campagna abbonamenti sembra non decollare e quella che comincia oggi dovrà essere una settimana decisiva per dimostrare al presidente Sciotto quell’attaccamento al club che più volte ha chiesto alla città. Meno di 100 gli abbonamenti sottoscritti durante la settimana passata, forse troppo pochi, sebbene la campagna per la sottoscrizione delle tessere sia soltanto all’inizio. Inoltre continua la campagna crowdfunding, che ha superato i 38mila euro. Per partecipare si può utilizzare la piattaforma a questo link (clicca qui) oppure versare le quote per sostenere la società all’IBAN: IT55C0503416500000000006057