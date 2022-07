Acr Messina, il ritorno di Pitino: "Mi sento parte integrante della città. Ritardo? Non ci penalizza" VIDEO - Tempostretto

Il direttore sportivo parla del mercato e dell'avvio della stagione. Si cerca nei calciatori "senso di appartenenza". E su Auteri: "Lui un valore aggiunto"

di Giuseppe Fontana e Matteo Arrigo



MESSINA – Anche il direttore sportivo Marcello Pitino parla di voler ridare “entusiasmo alla città”, al pari del tecnico Gaetano Auteri, presentato stamattina. Il dirigente del Messina è stato confermato dopo l’ottimo risultato conquistato nella passata stagione, quando ha portato il club alla salvezza, sebbene al suo arrivo fosse nelle ultime posizioni in classifica.

Pitino: “Sono legato a questa città”

“Da siciliani come siamo io e il mister – dichiara Pitino – vedere Messina in questa situazione ci dispiace. Io sono legato a questa città, credo che si costruisce meglio quando ci sono le difficoltà. E il nostro obiettivo è ridare a Messina e ai messinesi, al presidente e alla società, quell’entusiasmo che porterà lo stadio pieno, com’eravate abituati un tempo. Bisogna riavvicinare la città al Messina e poi i risultati arriveranno da soli. Non mi sono mai sentito messo in discussione, non per la paura di non essere riconformato, ma perché il mio contributo l’avevo dato. Lo dico con serenità: se il presidente avesse fatto altre scelte non me la sarei presa. Mi fa molto piacere che mi abbia riconfermato e mi fa ancora più piacere se lo ha fatto valutando anche altri profili”.

“Auteri un valore aggiunto”

“Mi sento parte integrante della città – prosegue Pitino -. Prima ho detto che l’allenatore è il valore aggiunto e non lo dico per esaltare le qualità di Auteri. C’è una sinergia che oggi è fondamentale, soprattutto nelle condizioni odierne. Ripeto che dal punto di vista logistico non è semplice, abbiamo difficoltà e bisogna lavorare nelle difficoltà, per cui se non c’è simbiosi si creano problemi. Così si parte bene, non abbiamo bisogno di confrontarci. Partiamo un passo avanti”. Il direttore sportivo continua: “L’allenatore scelto è fondamentale. Il ritardo? Ci penalizzerà, ma probabilmente è meglio che ci sia stato se la valutazione è stata ponderata, serena e senza fretta, dopo tante valutazioni. Ora faremo delle scelte importanti”.

Pitino e il “senso di appartenenza”

In chiave mercato Pitino ha parlato di aspetti economici ma soprattutto del senso di appartenenza che i calciatori devono dimostrare: “Lo valutiamo da noi stessi. Noi abbiamo accettato senza guardare all’aspetto economico. Non lo dico per essere venale, ma chi dovrà appoggiare questo progetto deve avere le stesse valutazioni. Alla fine sappiamo che se hai bisogno della ciliegina devi fare un sacrificio economico, ma il 90 per cento del gruppo, compresi magazzinieri, massaggiatori, deve avere queste motivazioni. La parte economica è importante, ma non determinante”.