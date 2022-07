Acr Messina, la raccolta fondi supera i 36mila euro. L'appello agli imprenditori: "Crediamoci" VIDEO - Tempostretto

Tempostretto e Universo Messina continuano a spingere il crowdfunding e chiedono l'appoggio di tutti: "Questa è una maratona, bisogna avere fiducia"

di Giuseppe Fontana e Silvia De Domenico



MESSINA – In poco più di una settimana, la raccolta fondi organizzata da Tempostretto e Universo Messina, sostenuta da tifosi dell’Acr Messina in ogni parte del mondo, ha superato quota 36mila euro. Ad oggi sono stati 471 i sostenitori, ma tanti altri ne sono attesi sia da chi ha già donato sia da chi ha organizzato il crowdfunding, a cui si può accedere tramite Eppela (clicca qui). Stamattina alla presentazione della campagna di raccolta erano presenti anche i vertici del club, il presidente Pietro Sciotto e il direttore generale Lello Manfredi, e l’amministrazione, con il sindaco Federico Basile.

Trimarchi: “Siamo fiduciosi. La raccolta è una maratona”

Un inizio, ma non basta. E anzi l’appello che viene rivolto è soprattutto a commercianti e imprenditori. “Il risultato è stato entusiasmante, soprattutto per i messaggi che sono arrivati e che mostrano quanto i messinesi da ogni parte del mondo siano legati a Messina – dichiara l’editore di Tempostretto, Pippo Trimarchi – ma come dico sempre non sono i 100 metri, è una maratona. Dobbiamo sviluppare iniziative, e lo faremo, per coinvolgere anche le imprese. Ricordiamo che il nostro giornale ha fatto un’offerta di pubblicità alle imprese che verseranno almeno mille euro per il crowdfunding. Il nostro impegno è su tanti fronti: crediamo in questa idea. C’è chi versa 5 euro e lo fa con grande sacrificio, significano molto di più del valore intrinseco del contributo e a loro va un grandissimo ringraziamento. Bisogna avere fiducia”.

L’appello: “Crediamoci!”

Anche il presidente di Universo Messina, Giulio Gennaro, traccia un primo bilancio sulla raccolta fondi: “Molti hanno promesso che collaboreranno con gli abbonamenti. Speriamo di andare avanti, l’esempio che stiamo dando è di cercare di aiutare il Messina come città, facendola crescere. Il nostro scopo è questo. Come spenderanno i soldi donati? Sarà il presidente a deciderlo”. E infine l’appello di Trimarchi: “Crediamoci, andiamo avanti con speranza e con la convinzione di potercela fare. E forza Messina! Speriamo di poterlo urlare tutti insieme allo stadio”.

Come si dona

Per partecipare attivamente alla raccolta fondi, si può utilizzare la piattaforma Eppela raggiungibile cliccando a questo link. Si può versare anche sul conto corrente dedicato intestato all’Acr Messina. Ecco l’Iban: IT55C0503416500000000006057