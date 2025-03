Acr Messina, Petrucci e Costantino: “Pronti al Catania, vinciamo per i tifosi”

Nell'antivigilia del derby il capitano e l'ex Catania hanno rilasciato le seguenti dichiarazioni dopo l'allenamento mattutino a Bisconte

MESSINA – I tesserati del Messina presentano la sfida di domenica contro il Catania. Si respira grande ottimismo intorno al gruppo squadra ormai abituatosi ad schermarsi e isolarsi dalle situazioni extra campo. C’è la voglia di ottenere i tre punti, ci credono nella salvezza quasi fosse una missione e vogliono ripagare i tifosi che li stanno sostenendo e supportando in queste settimana difficili.

Davide Petrucci, centrocampista e capitano del Messina: “È una partita speciale e saranno tutte fondamentali per noi da qui alla fine. Di questa sappiamo l’importanza oltre che per il campionato per la città. Siamo carichi, lavoriamo per portarla a casa e non vediamo l’ora di scendere in campo. È un momento complicatissimo, ma siamo concentrati sul campo, fattori extra non dipendono da noi e non dobbiamo distrarre energie per quello. Più ci pensano morti e più ci sentiamo vivi, è la nostra forza e i tifosi l’hanno capito. Non vogliamo deluderli, sarà difficile, ma più dura sarà la battaglia più bella la vittoria. In questo momento siamo uniti più che mai, se ci fermiamo a pensare al resto, i punti che potevamo avere, il castello crolla. Finché non ci sarà la matematica lotteremo fino alla fine, abbiamo capito l’importanza di questa missione che dobbiamo alla città. Magliette, stipendi, ritardi non esiste più nulla, vogliamo solo vincere e rendere orgogliose le persone che ci sostengono. Assenza di Crimi? È pesante, ma già nel viaggio di ritorno era li ci sosteneva e non fa mancare il suo supporto per trasmetterci l’importanza della partita. La ricetta per vincere il derby è un mix di cose, conterà il fuoco che abbiamo dentro”.

Rocca Costantino, attaccante del Messina arrivato nella sessione invernale proprio dal Catania: “Conta tanto isolarci ma ormai siamo abituati. Per noi questo modo di prepararci alle partite è diventato abitudine, pensiamo solo al campo e pensiamo a fare più punti possibile, siamo tutti uniti verso un unico obiettivo. Personalmente sarà una sfida speciale, ritrovo degli ex compagni ma li saluterò dopo, prima dobbiamo centrare la vittoria. Il gol mi manca tanto, mi manca perché non posso aiutare i compagni in questo modo. Da Cava de’ Tirreni ci portiamo la consapevolezza di essere vivi, una squadra con anima e composta da giocatori valorosi. Il tempo e le giornate rimaste sono poche, non pensiamo più a quello che è stato. Si tratta di una partita speciale per la piazza e meglio non poteva capitare in questo momento”.

