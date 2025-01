Acr Messina. Petrungaro ufficialmente al Potenza, per la panchina Lucarelli o Occhiuzzi

Nella giornata odierna attese notizie ufficiali sul nuovo tecnico, biancoscudati attesi tra quattro giorni all'impostante sfida salvezza contro la Casertana

MESSINA – Nella serata di ieri, dopo la prima partita in panchina contro il Benevento, Luca Petrungaro è stato ufficializzato quale nuovo giocatore del Potenza e in uscita dal Messina. La partenza dell’esterno romano classe 2000 è stata laboriosa e intorno alla sua figura calcistica c’è stato molto chiacchiericcio nelle ultime settimana in riva allo Stretto. Il calciatore infatti è stato indubbiamente uno dei migliori tra i biancoscudati, motivo per cui ha avuto offerte allettanti, ma al tempo stesso negli ultimi giorni a Messina ha dimostrato poca professionalità allenandosi svogliatamente.

Verso di lui non ha fatto tanti giri di parole Maurizio Miranda, assistente dell’allenatore Giacomo Modica che l’ha sostituito nella sfida persa contro l’Audace Cerignola. Petrungaro in quella partita fu mandato in campo nella ripresa e a precisa domanda al tecnico Miranda in conferenza stampa questo rispose: “Petrungaro è uno di quelli con la testa altrove”. Per lui comunque a Messina 20 presenze di cui 16 da titolare, condite da quattro reti e tante giocate che spesso lo hanno portato a saltare l’uomo e creare pericoli.

I due nomi per la panchina

Dopo il passo indietro di Modica la società questa volta sta andando avanti a cercare un sostituto. Tra i nomi ipotizzati ne sono usciti due e il prossimo allenatore del Messina potrebbe essere uno di loro. La conferma si avrà molto probabilmente nel pomeriggio con i biancoscudati che non possono perdere molto tempo visto che tra circa quattro giorni c’è da giocare la partita in casa della Casertana. Al tempo stesso però la scelta deve essere lesta ma ponderata al punto giusto per non commettere errori in una fase così delicata.

Si era pensato inizialmente a Cristiano Lucarelli, il livornese è attualmente svincolato e nell’ultima esperienza ha allenato a Catania e quindi conosce bene il girone C. In passato è già stato a Messina, nel 2016/2017, e questo potrebbe pendere a suo favore visto che dovrebbe conoscere già un minimo piazza e ambiente. Ma attenzione a non illudersi come già successo con Modica, tante cose sono cambiate nel corso degli anni e non è detto che Lucarelli ritrovi le stesse condizioni di anni fa e decisamente non migliorate. Il suo marchio di fabbrica il 3-5-2.

L’altro nome, che sembra molto vicino al ds Roma già soltanto perché delle sue parti, è quello di Roberto Occhiuzzi. Il tecnico calabrese di Cetraro (CS) ha come ultima esperienza la Virtus Francavilla, in precedenza ha allenato a Olbia e prima ancora a Cosenza dove è di fatto cresciuto calcisticamente prima come calciatore e poi come tecnico. Dalla sua scheda Transfermarkt risulta che il modulo più utilizzato negli ultimi due anni sia un 3-4-3.

La situazione nel girone C

Con la sconfitta del Benevento capolista nel recupero della gara in casa del Potenza, la situazione di classifica nel girone C si va compattando con in testa al momento Benevento e Monopoli a 44 punti, seguono accoppiate Audace Cerignola e Potenza a meno due dalla vetta, poi l’Avellino (40 punti), Crotone (39). Un po’ più staccate le squadre in lotta per i playoff: Picerno 33, Catania e Trapani 32, Giugliano 31.

La zona salvezza diretta vede sei squadre in due punti, a quota 28 la Cavese, il Foggia, il Sorrento, il Team Altamura, a 27 la Juventus Next Gen. La prima della griglia playout, che però al momento non si giocherebbe, è il Latina a 26, segue la Casertana a 23 e il Messina, terzultimo, a 19. La Turris, dopo la sconfitta nello scontro diretto contro la squadra di Caserta, è ferma a 12 e il Taranto, con la penalizzazione di dieci punti, è ultimo a quota 3.

Nel prossimo turno già detto di Casertana-Messina, scontro diretto in testa alla classifica tra Potenza e Audace Cerignola, per i lucani sarà la terza partita in sete giorni. Il Crotone ha la possibilità di spaccare a metà la classifica superando il Picerno, le altre siciliane Catania e Trapani sono attese rispettivamente dall’impegno in casa col Giugliano e dalla trasferta a Biella con la Juventus Next Gen.

L’attuale rosa dell’Acr Messina

Portieri: Titas Krapikas (1999), Flavio Curtosi (2004).

Difensori: Mame Ass Ndir (2001), Damiano Lia (1997), Antonio Marino (1988), Umberto Morleo (2005), Giuseppe Salvo (2003), Daniel Dumbravanu (2001), Raul Morichelli (2002).

Centrocampisti: Vincenzo Garofalo (1999), Giulio Frisenna (2002), Davide Petrucci (1991), Leonardo Pedicillo (2003), Manuel Di Palma (2003), Domenico Anzelmo (2004), Marco Crimi (1990), Marcel Büchel (1991).

Attaccanti: Blue Mamona (2002), Gabriel Adragna (2006), Martino Cominetti (1998), Alessio Re (2003), Pierluca Luciani (2002), Carmine De Sena (1991), Francesco Dell’Aquila (2004).

Movimenti di mercato ufficializzati

In uscita: Antonio Di Bella (2006 alla Nuova Igea Virtus), Marco Manetta (1991 al Picerno), Francesco Rizzo (1998 al Team Altamura), Lino Ortisi (2002 al Team Altamura), Gennaro Anatriello (2004 al Trapani), Luca Petrungaro (2000 al Potenza).

In entrata: Daniel Dumbravanu (2001 dalla Lucchese, prestito con opzione di riscatto), Marco Crimi (1990 dal Trapani), Carmine De Sena (1991 dal Monopoli), Raul Morichelli (2002 in prestito dal Perugia), Francesco Dell’Aquila (2004 in prestito dal Torino), Domenico Ingrosso (2000 dall’Audace Cerignola), Marcel Büchel (1991 dalla Spal).