Acr Messina, possibile ritirare le tessere di abbonamento. Ecco dove - Tempostretto

Già sette le partite giocate in casa, da ieri è possibile ritirare le tessere di abbonamento

L’Acr Messina comunica che sono in distribuzione le tessere di abbonamento per la stagione sportiva 2023/2024. Le tessere potranno essere ritirate direttamente ai punti vendita presso i quali è stata effettuata la sottoscrizione. Coloro i quali invece hanno effettuato l’abbonamento online o ai punti vendita di Milazzo e Catania, le relative tessere potranno essere ritirate al Botteghino di viale della Libertà n. 391, a Messina. Sabato i biancoscudati giocheranno la loro ottava partita in casa contro la capolista Juve Stabia.

Articoli correlati