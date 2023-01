Acr Messina, Raciti: "La squadra ha trovato una sua identità" - Tempostretto

Le parole del tecnico del Messina, Ezio Raciti, durante l'allenamento di questa mattina sul momento, sul prossimo avversario e sul mercato

MESSINA – Mister Ezio Raciti si gode la terza vittoria consecutiva del suo Messina e commenta: “È la giusta ricompensa al lavoro quotidiano dei ragazzi, svolto con molta professionalità”. Domenica al Franco Scoglio arriverà la corazzata Catanzaro, prima nel girone, imbattuta non solo in Serie C ma anche al confronto con squadre di Serie A e B.

Sull’avversario Catanzaro

“Rispettiamo il Catanzaro, squadra costruita per vincere che sta facendo un campionato a parte. Tantissimi gol fatti e pochissimi subiti. Sarà una partita difficilissima, incontriamo una squadra forte e dobbiamo essere anche per loro una squadra difficile da affrontare e che ha trovato una sua identità. Man mano che le partite si accorciano è determinante il risultato, nostro obiettivo è fare quanti più punti possibili”.

Ultima settimana di mercato

All’allenamento di questa mattina anche il portoghese Baldé, difensore arrivato a Messina già da qualche giorno, e il mancino austriaco Michael Lercher. “Sono due profili – spiega Raciti – che potrebbero far parte della rosa e che possano darci una mano. Non vogliamo avere fretta di prendere gente che poi non possa aiutarci, dobbiamo stare attenti nelle scelte. Il presidente ci ha dato disponibilità a completare questa rosa, un giorno in più o in meno a questo punto cambia poco. Sui movimenti in uscita bisogna chiedere al direttore Logiudice, in questo momento siamo tanti e qualcuno finirà fuori lista”.

