Acr Messina-Ragusa, ridotti i prezzi dei biglietti per la sfida salvezza

In vista della delicata sfida che potrebbe rilanciare la corsa salvezza del Messina previste tariffe speciali per avvicinare il tifo al "Franco Scoglio"

MESSINA – L’Acr Messina comunica che, in occasione della gara casalinga contro il Ragusa, i biglietti per la Curva e la Tribuna B sono disponibili al prezzo speciale di soli 3€+ prevendita. Un gesto concreto di vicinanza alla nostra gente, per stringerci ancora di più attorno alla squadra in un momento decisivo della stagione. La partita si giocherà domenica 12 aprile allo stadio Franco Scoglio, calcio d’inizio alle ore 15:00.

La società invoca la presenza massiccia del tifo locale: “Messina, questa è la tua partita. È il momento di essere presenti, di far sentire il calore e la voce di un’intera città. La salvezza passa anche dal sostegno di tutti, dagli spalti carichi, dal tifo che non si ferma mai. Ogni presenza conta, ogni voce fa la differenza”.

Prevendita aperta sul circuito VivaTicket

Il costo del biglietto intero è di 12€ (prevendita compresa). Curva amici del Messina il costo sarà di 5€ (prevendita compresa). In tribuna B intero 15€ (prevendita compresa), mentre Ridotto per Under 16/Donne/Over 65 e ridotto giallorosso 5€ (prevendita compresa). Tribuna A intero 17€ (prevendita compresa), ridotto Under16/Donne/Over65 15€ (prevendita compresa). Nel settore ospiti il biglietto costerà 15€ (prevendita compresa), mentre solo in tribuna B la promozione studenti, per i nati dal 2010 in poi, a 2€ (prevendita compresa). Promozioni valide fino all’11 aprile 2026.

I biglietti si possono acquistare online sul sito VivaTicket, o al botteghino, solo il giorno della gara, o nei punti vendita fisici autorizzati e riportati di seguito.

Punti vendita biglietti Acr Messina

Città

•⁠ ⁠Bisazza Gangi Viaggi e Turismo – Largo San Giacomo 1/2 | 090 675351

•⁠ ⁠Bossa Biglietterie – Via T. Cannizzaro 132 | 090 669206

•⁠ ⁠Dieffe Vacanze – Via Catania 270 | 090 2922927

•⁠ ⁠Il Botteghino – Viale della Libertà 391 | 090 343818

•⁠ ⁠Tabaccheria Bisazza – Via Centonze 230 | 090 2926592

•⁠ ⁠Tabaccheria Manganaro – SS 114 Km 15,300 | 090 810761

• Punto Snai via La Farina 41 Messina

Provincia

•⁠ ⁠Orlandina Viaggi – Via Piave 116, Capo d’Orlando | 0941 902350

•⁠ ⁠Tabaccheria Valenti – Piazza Matteotti 13, Capo d’Orlando | 0941 912858

•⁠ ⁠Orma Tour – Via Mazzini 10, Patti | 0941 22113

•⁠ ⁠Agenzia Viaggi Chydas – Via Medici 383, Sant’Agata di Militello | 0941 701318

•⁠ ⁠Mickan Viaggi – Via Umberto I 150, Spadafora | 090 6017735

•⁠ ⁠Tabacchi La 6 – Via Bagnoli Croci 90, Taormina | 0942 23226

•⁠ ⁠Tabaccheria Grandi Numeri – Viale Europa 243, Torregrotta | 090 9981754