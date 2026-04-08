Il nuovo Celeste prende forma: inizia la posa del manto erboso sintetico

Altro passo in avanti nella riqualificazione dello stadio a Messina

MESSINA – Nel mese di marzo sono stati affidati gli ultimi lavori per la Tribuna A e la Curva Sud. Ora un nuovo passo in avanti nella riqualificazione dello stadio “Giovanni Celeste” a Messina perché è iniziata la posa del manto erboso sintetico.

Si tratta di un lavoro scandito da più fasi. Da un lato i lavori originari del Pnrr, curati dal Consorzio Santachiara, che hanno riguardato spogliatoi e il nuovo manto sintetico. Dall’altro, l’avvio della manutenzione su Tribuna A e Curva Sud affidata alla Longobucco Costruzioni. Infine, la programmazione per la Nord e la Gradinata, che include la revisione totale degli impianti elettrici e idrici.

Finocchiaro: “Ci sarà uno spazio polifunzionale per famiglie e coworking”

Da parte sua, l’ex assessore allo Sport Massimo Finocchiaro lo ha ribadito più volte: l’obiettivo è quello di riaprire lo stadio quest’anno. Di rilievo la nuova area sotto la tribuna coperta. “Una zona destinata a diventare uno spazio polifunzionale, replicando struttura “E-si-sto” di Villa Dante e quindi destinandola alle famiglie, al coworking (zona in cui si condividono spazi di lavoro, n.d.r.), agli incontri. Uno spazio per diverse attività ludico-ricreative, di cui Messina ha bisogno”, ha evidenziato in passato l’ex assessore durante uno dei suoi sopralluoghi.

In ogni caso, si dovrà decidere se inaugurare lo stadio per fasi o attendere il completamento di tutti gli interventi previsti.