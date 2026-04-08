 Il nuovo Celeste prende forma: inizia la posa del manto erboso sintetico

Il nuovo Celeste prende forma: inizia la posa del manto erboso sintetico

Marco Olivieri

Il nuovo Celeste prende forma: inizia la posa del manto erboso sintetico

mercoledì 08 Aprile 2026 - 14:31

Altro passo in avanti nella riqualificazione dello stadio a Messina

MESSINA – Nel mese di marzo sono stati affidati gli ultimi lavori per la Tribuna A e la Curva Sud. Ora un nuovo passo in avanti nella riqualificazione dello stadio “Giovanni Celeste” a Messina perché è iniziata la posa del manto erboso sintetico.

Stadio Celeste manto erboso

Si tratta di un lavoro scandito da più fasi. Da un lato i lavori originari del Pnrr, curati dal Consorzio Santachiara, che hanno riguardato spogliatoi e il nuovo manto sintetico. Dall’altro, l’avvio della manutenzione su Tribuna A e Curva Sud affidata alla Longobucco Costruzioni. Infine, la programmazione per la Nord e la Gradinata, che include la revisione totale degli impianti elettrici e idrici.

Finocchiaro: “Ci sarà uno spazio polifunzionale per famiglie e coworking”

Da parte sua, l’ex assessore allo Sport Massimo Finocchiaro lo ha ribadito più volte: l’obiettivo è quello di riaprire lo stadio quest’anno. Di rilievo  la nuova area sotto la tribuna coperta. “Una zona destinata a diventare uno spazio polifunzionale, replicando struttura “E-si-sto” di Villa Dante e quindi destinandola alle famiglie, al coworking (zona in cui si condividono spazi di lavoro, n.d.r.), agli incontri. Uno spazio per diverse attività ludico-ricreative, di cui Messina ha bisogno”, ha evidenziato in passato l’ex assessore durante uno dei suoi sopralluoghi.

Stadio Celeste manto erboso

In ogni caso, si dovrà decidere se inaugurare lo stadio per fasi o attendere il completamento di tutti gli interventi previsti.

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