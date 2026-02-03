Nuova adesione a Sud chiama Nord: Andrea Corica sposa il progetto

Il coordinatore cittadino di Azione entra nella compagine del sindaco

MESSINA – A margine della conferenza sui risultati e i progetti dell’Amam, ScN ha presentato l’ennesimo nuovo ingresso.

Il sindaco Federico Basile ha spiegato: “Tante persone si avvicinano proprio per i risultati prodotti. Per questo diamo il benvenuto ad Andrea Corica, coordinatore cittadino di Azione. Lui è un cittadino che ha provato a contribuire al bene della città e che oggi le nostre scelte vanno rafforzate con un impegno diretto”.

Corica ha ringraziato: “Sono un cittadino di Messina e ho vissuto sempre qui. Ricordo com’era prima del 2018. Cassonetti traboccanti, prendere un bus era un’avventura. Oggi è più pulita, bella, una città che non ha lasciato indietro chi prima era escluso, dai villaggi ai giovani. Oggi i cittadini si sentono di serie A, tutti. Messina non lascia indietro nessuno grazie a due amministrazioni che si sono spese con impegno e dedizione. Questa esperienza deve essere rafforzata, continuare. Perché tanto è stato fatto e tanto si potrà fare, per questo ho accettato l’invito del sindaco Basile”.

L’affondo di De Luca contro Germanà

Cateno De Luca nel commentare l’ingresso ha attaccato Nino Germanà: “Ripetiamo insieme. Dico solo 3 candidati messi nella lista Prima L’Italia con Germanà. Altri 3 non li dico perché diciamo che erano a metà. Parliamo solo dei primi 3 che hanno cubato 1.300 voti: il primo è Mirko Cantello, che ci ha lasciati perché voleva fare il presidente del Consiglio e poi ha chiesto un posto da assessore per il fratello Ivano, poi andato a Giardini Naxos. Quanti voti ha preso Cantello, che è ancora dipendente Fenapi e lo sarà anche domani? Oltre lui il secondo è Lino Cucè: ne avrà presi 400 circa? E poi la direttrice Giovanna Sciuto che quando si voterà si candiderà con noi. Hanno preso 1.300 su circa 5mila voti. Hanno preso il 5%, senza questi quanto avrebbero preso? Sarebbe finita che la lista nemmeno la faceva il mio amico Germanà.

Il peso dei numeri e il consenso del buon governo

Quando vuole facciamo un confronto in diretta con i dati. Con i numeri si vede che non solo non è stato determinante ma ci ha fatto perdere anche qualche voto di opinione. L’errore l’ho fatto io e io non lo faccio più. Oggi ufficializziamo Andrea Corica che è un elemento che conferma il consenso che proviene dal buon governo. Né più né meno. Prima criticavano il mio carattere, oggi di Basile dicono che è bravo ed è anche gentile e ci sa fare. Bravo sindaco continua così”.

