Acr Messina, ritorno di fiamma tra Alaimo e Peditto. A fine mese la Coppa Italia

Si riapre uno spiraglio per riuscire quantomeno ad avere un gruppo squadra, il 24 agosto il primo impegno ufficiale

MESSINA – Ufficializzato il girone con il Messina che sfiderà altre undici squadre siciliane, tra cui Milazzo e Nuova Igea Virtus, quattro calabresi, tra cui la Reggina, e due campane. Bisognerà capire come questo avverrà perché a tutt’oggi del cosiddetto ramo sportivo gli attuali proprietari, Aad Invest e Sciotto, non ne se stanno occupando. Proprio per questo motivo infatti dopo il disimpegno di Peditto e successivamente del gruppo sponsorizzato dalla Cooperativa il presidente Alaimo, a quanto pare non così dimissionario, avrebbe ripreso i contatti con Giuseppe Peditto e i due sembrano essere giunti ad un accordo.

Come riporta PianetaMessina, le due società sono giunte all’accordo sull’esternalizzazione del ramo sportivo e successivamente dovrebbe arrivare la cessione delle quote societarie e per quello bisognerà prima aspettare l’ok del Tribunale per il piano di rientro dei debiti. Nel frattempo trapela che l’allestimento della squadra da parte del nuovo potenziale acquirente sia già in cantiere.

Sarebbe comunque una partenza molto in ritardo visto che al di là del campionato il primo impegno ufficiale del Messina tornato tra i dilettanti è fissato per il 24 agosto ore 16 quando in trasferta sfiderà nel preliminare la Vigor Lamezia, formazione che poi ritroverà nel girone I di Serie D. In caso di improbabile successo, sempre che la squadra sia formata e si presenti in campo, seguirebbe il primo turno in casa il 31 agosto ore 15 contro il Sambiase.