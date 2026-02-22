Acr Messina-Sambiase, Feola: “Siamo stati imprecisi, ma sono ottimista. Ci sono idee”

Le dichiarazioni dalla sala stampa "Mino Licordari" dei protagonisti della 25ª giornata di campionato

MESSINA – Dalla sala stampa del Franco Scoglio queste le parole del tecnico Vincenzo Feola dopo la partita contro il Sambiase valida come 25ª giornata del campionato in Serie D: “L’approccio e il ritmo c’è stato, anche la voglia di fare. Siamo stati imprecisi ci è mandato l’ultimo passaggio e la giocata. Li devo ringraziare ed elogiare per quanto fatto. Il Sambiase è una squadra che sta facendo bene e ha fatto tanti punti fuori casa, a noi mancavano 6-7 elementi, tra squalifiche ed infortuni, tutta la difesa ma non è una giustificazione. Sono ottimista perché i ragazzi ci hanno messo voglia e lottato su ogni pallone, fa ben sperare. Il Sambiase non ha fatto un tiro in porta, solo su angolo. Oggi abbiamo giocato con Tourè Tedesco e Zerbo dovevamo stare più corti e non lunghi, ma dopo otto allenamenti ai ragazzi non posso chiedere chissà che, alcuni oggi in campo per la prima volta non avevano mai giocato insieme. Non posso rimproverare nulla, poi se pensate che Feola potesse venire qui a fare i miracoli no, mi prendo le responsabilità e ripeto che il Messina si salverà. I cambi nel finale mi hanno dato qualcosina in più, con i cambi abbiamo provato a raddrizzarla e non dimentichiamoci che dall’altra parte avevamo un’ottima squadra che gioca insieme da diversi anni. La nostra prestazione, voler arrivare ad un risultato tramite idee di gioco mi fa ben sperare, non dobbiamo essere condizionati dal risultato, se avessimo fatto risultato con un solo tiro in porta sarebbe stato diverso. Oggi devo portare a casa sia risultato che la prestazione, la nostra è una situazione un po’ anomala, dopo una grande rincorsa e situazioni particolari il calendario ci ha visto giocare con Reggina e Sambiase, dobbiamo essere consapevoli della realtà della situazione”.

Le parole di Imbrogno, sulla panchina del Sambiase oggi: “Non credo che siamo andati sopra le aspettative, abbiamo rispettato l’avversario e abbiamo giocato la partita migliore, per 70 minuti abbiamo fatto meglio del Messina. Non so se ci garantisce la matematica salvezza ma sicuramente è uno step importante. Questo è un gruppo che è venuto su con quest’idea di squadra di base, è un gruppo che si trascina dalla promozione dall’Eccellenza e così è rimasto”.