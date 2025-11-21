Acr Messina – Savoia. Prevendita, divieti e promozione studenti

Gara in programma domenica al Franco Scoglio per la tredicesima giornata di campionato

MESSINA – La sfida in programma domenica 23 novembre al “Franco Scoglio” vedrà opposte Acr Messina e Savoia. Arbitra Marco Melloni di Modena, ad assisterlo Riccardo Liotta di San Donà di Piave e Enrico Antonini di Bassano del Grappa. Per la tredicesima giornata di campionato di Serie D girone I calcio già aperta la prevendita con i soliti prezzi Curva Sud a 10 € (più diritti di prevendita), ridotto in Curva Sud over 65 e donne 8€ (più diritti di prevendita), tribuna 15€ (più diritti di prevendita). Biglietti acquistabili su PostoRiservato.it o nei punti vendita fisici.

A Messina: Bar Maracanà (Viale San Martino 403), Ricevitoria Bossa (Via Tommaso Cannizzaro 132), Il Botteghino (Viale della Libertà 391), Tabacchi Lauro (Via Salandra 50), Bar La Rosa Nera (SS 114 km 4,7), Tabacchi Manganaro (Giampilieri Marina). O in provincia: Tabacchi Ballarò (Torregrotta), Tabacchi Viola (Barcellona Pozzo di Gotto).

Accrediti e promozioni

Gli accrediti per il personale Aia devono essere richiesti direttamente alla segreteria Aia, le persone con disabilità al 100% possono fare richiesta di accredito inviando la documentazione attestante la disabilità all’indirizzo biglietteria@acrmessina1900.com.

Rimane la promozione studenti che prevede l’ingresso gratuito di tutti gli alunni under 15. Per richiedere il biglietto omaggio bisogna compilare il form da inviare alla società, a questo link. Per ulteriori informazioni scrivere a “biglietteria@acrmessina.it”.

Divieto di trasferta per i residenti napoletani

Come già preannunciato sarà in vigore il divieto di trasferta per gli ospiti. Il settore ospiti infatti rimarrà chiuso e non sarà possibile acquistare biglietti per i residenti nella provincia di Napoli. Provvedimento disposto dall’autorità di pubblica sicurezza su indicazione dell’osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza di tutti gli spettatori.