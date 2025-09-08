Addio a Danilo Rando, il figlio di Torre Faro strappato troppo presto alla vita VIDEO

La commozione del borgo marinaro ai funerali del 20enne. Sequestrata la patente al giovane conducente dell'auto che l'ha centrato

Messina – E’ bagno di folla ai funerali di Danilo Rando, il ventenne vittima dell’incidente stradale sulla litoranea nord. Attorno alla famiglia del giovane si sono stretti i tanti amici del ragazzo e tutto il borgo di Torre Faro.

Il borgo si stringe intorno alla famiglia

Proprio l’abbraccio della comunità è stato il fulcro dell’omelia di padre Giuseppe La Speme, parroco di Santa Maria della Lettera, la chiesa al centro del borgo marinaro messinese: “E’ l’abbraccio di Dio che si intreccia con il nostro abbraccio alla famiglia di Danilo. Vogliamo manifestarlo nel silenzio e nella preghiera. Ringraziamo il Signore per averci donato Danilo e per averlo conosciuto. E per dire al Signore accoglilo nella pace dei giusti”, ha detto padre La Speme.

“In questi giorni, ne sono testimone, la comunità di Torre Faro, ha fatto suo il dolore dei familiari. E lo ha fatto manifestandolo in tanti modi. Perché u n figlio di questa terra, di questa comunità, tragicamente è stato strappato alla vita. E questa comunità non può darsi pace per quello che è avvenuto. Una comunità che sa piangere e soffrire con chi piange e soffre”, ha detto ancora il parroco, rivolgendosi ai presenti.

Danilo vivrà nella memoria

All’uscita del feretro, uno scroscio di applausi e le lacrime di tanti ragazzi hanno accompagnato l’ultimo viaggio di Danilo. Il giovane aveva frequentato l’istituto Verona-Trento. La scuola pensa ora ad una targa per commemorarlo. Intanto in Procura vanno avanti gli accertamenti per verificare le eventuali responsabilità dell’incidente.

Patente sequestrata

Il ventenne alla guida dell’auto entrata in collisione con lo scooter di Danilo è indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso. La PM Liliana Todaro ha ordinato il sequestro dei due mezzi, che saranno periziati, e il sequestro della patente del giovane, difeso dall’avvocato Tino Celi.

Foto e Video di Cristiano Piccione

