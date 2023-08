Addio a Gino Manca, un padre alla ricerca di verità sulla morte del figlio Attilio - Tempostretto

Il ricordo del Comitato Addiopizzo di Messina e le parole del figlio Gianluca

BARCELLONA P-G. – Il Comitato Addiopizzo di Messina ricorda il professore Gioacchino Manca. Aveva 89 anni. Ecco la nota: “Apprendiamo della morte di Gino Manca. La sua esistenza è stata segnata dalla perdita del figlio Attilio (nella foto in evidenza, n.d.r.). Di Attilio non è stata ancora fatta giustizia del tutto e, per un genitore, andarsene senza sapere la verità è un dolore immenso. Dolore immenso soprattutto per la moglie Angela e l’altro figlio Gianluca. A loro va la nostra vicinanza e cordoglio”.

Gino Manca

“Un uomo, un padre alla ricerca di verità e giustizia”: così lo ha definito il figlio.

