Addio a Giuseppe Carmignani storico presidente della Polisportiva Messina

Presidente della Polisportiva Messina per 35 anni, domani i funerali nella chiesa di Pompei

MESSINA – Lo sport peloritano perde Giuseppe Carmignani venuto a mancare ad 89 anni lo storico presidente della Polisportiva Messina ha scritto pagine importanti dello sport cittadino. È stato presidente per 35 anni, tempo passato a promuovere diverse manifestazioni tra tutte nuoto, pallanuoto e atletica leggera. La piscina di Fiumara Guardia, a due passi dal mare, è stata inaugurata nel 1983 su sua intuizione e ha ospitato la squadra di pallanuoto maschile che ottenne l’apice della sua storia con la promozione in Serie A1 nel 2001. I funerali avranno luogo domani, giovedì 8 febbraio, nella chiesa di Pompei in viale Regina Margherita alle ore 16.