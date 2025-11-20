 Addio a Lillo Alessandro, guida dei "Canterini peloritani"

Addio a Lillo Alessandro, guida dei “Canterini peloritani”

Redazione

Addio a Lillo Alessandro, guida dei “Canterini peloritani”

giovedì 20 Novembre 2025 - 09:15

Figura di riferimento del folclore messinese

Il mondo della cultura popolare siciliana è a lutto per la scomparsa di Lillo Alessandro. E’ stato capace di connettere la storia collettiva con il presente tramite la musica, il canto e la tradizione orale.

La guida dei Canterini Peloritani

Per decenni, è stato il leader dei Canterini Peloritani, l’ensemble storico che, sotto la sua direzione, ha esportato il volto della Sicilia in tournée internazionali. Il suo contributo al folclore italiano è stato riconosciuto a livello nazionale. Per un lungo periodo, Alessandro ha ricoperto la carica di presidente della Federazione Italiana Tradizioni Popolari, usando il ruolo per organizzare festival e promuovere scambi culturali che hanno dato grande dignità e visibilità alle radici popolari del Paese in un momento di forte cambiamento.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Ponte. “Dalla Corte dei conti una pietra tombale sul progetto attuale”
Villa Pugliatti, il Comune di Messina fa ricorso al Cga contro il vincolo storico
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED