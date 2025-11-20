Addio a Lillo Alessandro, guida dei “Canterini peloritani”

Figura di riferimento del folclore messinese

Il mondo della cultura popolare siciliana è a lutto per la scomparsa di Lillo Alessandro. E’ stato capace di connettere la storia collettiva con il presente tramite la musica, il canto e la tradizione orale.

La guida dei Canterini Peloritani

Per decenni, è stato il leader dei Canterini Peloritani, l’ensemble storico che, sotto la sua direzione, ha esportato il volto della Sicilia in tournée internazionali. Il suo contributo al folclore italiano è stato riconosciuto a livello nazionale. Per un lungo periodo, Alessandro ha ricoperto la carica di presidente della Federazione Italiana Tradizioni Popolari, usando il ruolo per organizzare festival e promuovere scambi culturali che hanno dato grande dignità e visibilità alle radici popolari del Paese in un momento di forte cambiamento.