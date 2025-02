Addio a Manuel Moncada, ex giocatore della Top Spin Messina

Il saluto della società sportiva per la morte del 37enne siciliano

A comunicarlo è la Top Spin Messina. “In tutte le nostre componenti, siamo profondamente addolorati dalla notizia della scomparsa di Manuel Moncada e ci stringiamo attorno ai familiari, esprimendo le più sentite condoglianze. Manuel ci ha lasciati all’età di 37 anni, a causa di un male incurabile. È stato un giocatore della Top Spin in Serie B1 e lo vogliamo ricordare felice con una foto dell’epoca. In Sicilia ha militato, fra le altre, con Circolo Etneo, Vigaro Siracusa e Città di Siracusa. Al di fuori della sua regione, aveva vestito le maglie di Tennistavolo Arpino e Tennistavolo Salento”.

Continua la società: “Da lunedì 10 febbraio la salma potrà essere omaggiata, per l’ultimo saluto, nella sala del commiato della ditta Messina, in via Archia 93, a Siracusa. I funerali avranno luogo martedì 11, alle ore 11, nella Chiesa di Sant’Antonio da Padova. Ciao Manuel, non ti dimenticheremo mai”.