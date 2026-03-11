 Addio a Milena Privitera, giornalista e insegnante appassionata

Autrice di libri e per anni ufficio stampa di Taormina Arte, era una figura intellettuale di riferimento nel territorio messinese

TAORMINAÈ morta Milena Privitera, insegnante, giornalista, autrice di libri, per anni ufficio stampa di Taormina Arte. Appassionata e colta, Privitera ha scritto diversi libri: da “Straniere a Taormina” a “La Sicilia nel cuore”. L’insegnamento di inglese e tedesco, le recensioni on line dei libri, i suoi racconti, che hanno avuto diverse segnalazioni in premi letterari, la cultura e gli spettacoli, l’impegno sociale e associativo hanno caratterizzato la sua vita.

