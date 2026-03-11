Addio a Milena Privitera, giornalista e insegnante appassionata

Autrice di libri e per anni ufficio stampa di Taormina Arte, era una figura intellettuale di riferimento nel territorio messinese

TAORMINA – È morta Milena Privitera, insegnante, giornalista, autrice di libri, per anni ufficio stampa di Taormina Arte. Appassionata e colta, Privitera ha scritto diversi libri: da “Straniere a Taormina” a “La Sicilia nel cuore”. L’insegnamento di inglese e tedesco, le recensioni on line dei libri, i suoi racconti, che hanno avuto diverse segnalazioni in premi letterari, la cultura e gli spettacoli, l’impegno sociale e associativo hanno caratterizzato la sua vita.

Ai familiari le condoglianze di Tempostretto.