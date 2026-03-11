Era ai domiciliari ma spacciava droga, arrestato 33enne

Controllo dei carabinieri a Barcellona Pozzo di Gotto. Trovato hashish nascosto tra gli indumenti

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Perquisizione a casa di un uomo ai domiciliari. Nella mattinata di ieri, a Barcellona Pozzo di Gotto, i carabinieri hanno arrestato un 33enne, di origini marocchine, già noto

alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di droga.

In particolare, i militari hanno rinvenuto e sequestrato oltre 350 grammi di hashish suddivisi in 3 panetti e varie dosi (occultati tra gli indumenti e in un cassetto della camera da letto), nonché materiale per il confezionamento della sostanza e una somma di 4.400 euro suddivisa invari tagli.

L’uomo è stato trattenuto in camera di sicurezza a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre la droga sarà consegnata al Ris per le analisi di laboratorio.