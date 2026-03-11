Femminicidio a Messina, lui era ai domiciliari per maltrattamenti

L'ex compagno avrebbe confessato. Daniela Zinnanti stava ricominciando a vivere ed era supportata da un Centro anti violenza

Messina – Non è la prima volta che, a ridosso dell’8 marzo, Messina fa i conti col femminicidio. Un altro omicidio che sembra rientrare nel “classico copione” dei femminicidi. Daniela Zinnanti, la cinquantenne trovata senza vita ieri sera nel suo appartamento di via Lombardia, è stata colpita dall’ex compagno Santino Bonfiglio, che da stanotte è rinchiuso nel carcere di Gazzi. L’uomo era ai domiciliari da poco, proprio per maltrattamenti.

L’arresto dell’ex compagno

Alla fine di un drammatico confronto in Questura, andato avanti fino a tarda notte alla presenza del suo difensore, l’avvocato Oleg Traclò, il 67enne è stato rinchiuso nel carcere di Gazzi, in attesa dell’interrogatorio di convalida. Avrebbe fatto parziali ammissioni, secondo le prime indiscrezioni.

Corpo martoriato dalle coltellate

Dopo la scoperta del corpo della donna, ferita con un coltello, gli agenti della Squadra Mobile ci hanno messo poco per arrivare a lui, sospettato immediatamente per via dei precedenti. Dopo aver visionato le immagini di video sorveglianza della zona, i poliziotti lo hanno rintracciato e condotto in Questura per interrogarlo.

Daniela in cerca di una nuova vita

Daniela tentava di rifarsi una vita, dopo l’allontanamento dell’ex compagno. Aveva cambiato casa, era tornata a lavorare, aveva intrapreso nuove conoscenze, supportata da un Centro anti violenza. Ma la furia dell’ex compagno non le ha lasciato scampo ed ha messo fine ai suoi progetti di rinascita.

Le indagini

Nell’appartamento di via Lombardia ieri si sono susseguiti fino a tarda notte gli agenti della Scientifica che hanno effettuato i rilievi alla ricerca di tracce da analizzare, il medico legale che dopo la prima ispezione sul copro di Daniela ha confermato che si trattava di un omicidio. Gli investigatori hanno setacciato l’intero immobile, il cortile e la zona intorno, alla ricerca del coltello che l’uomo avrebbe usato per ferire mortalmente la cinquantenne.