Addio a Nini Germanà, ex parlamentare e assessore a Messina

sabato 04 Ottobre 2025 - 14:38

Una lunga carriera in politica

È morto Ninì Germanà, un protagonista sulla scena elettorale. Iniziò il suo percorso politico nel Consiglio comunale di Messina con la Dc, per poi ricoprire l’incarico di assessore durante il mandato del sindaco Merlino. Poi fu eletto deputato regionale all’Assemblea Regionale Siciliana, risultando tra i candidati più votati nella circoscrizione messinese.

Eletto alla Camera dei deputati nelle file del Partito Repubblicano Italiano (Pri), dove fu il deputato con il maggior numero di voti a livello nazionale, superando persino il leader storico Giovanni Spadolini.

“A nome mio, della Giunta e dell’amministrazione comunale, esprimo il dolore per la scomparsa dell’onorevole Ninì Germanà, figura di grande rilievo per la vita politica cittadina e siciliana. Alla famiglia Germanà, al senatore Nino Germanà – suo nipote – e a tutti i suoi cari rivolgiamo le più sentite condoglianze, unendoci al dolore di quanti ne hanno condiviso il percorso umano e politico”. Così il sindaco Federico Basile.

