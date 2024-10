Addio a Vincenzo Famulari, storico fondatore del Bar Panorama di Cristo Re

Personaggio storico di Messina, si è spento questa mattina alla clinica San Camillo

MESSINA – Messina dice addio a Vincenzo Famulari, morto questa mattina a 91 anni nella clinica San Camillo e storico fondatore, nel 1966, di uno dei ritrovi più conosciuti della città: il Bar Panorama di Cristo Re, noto ai più come Bar Pappagallo per la presenza di un colorato pennuto. Famulari era un personaggio storico a Messina per aver fondato il celebre locale, luogo di ritrovo di generazioni di messinesi e di migliaia di turisti e croceristi ogni giorno.