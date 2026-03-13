Per la Top Spin Messina impegno sardo sabato in Serie A1

Impegno sabato ore 14 contro il Santa Tecla Nulvi ultimo in classifica nel girone, una vittoria avvicinerebbe i ragazzi di coach Marco Faso ai playoff

Rush finale nel torneo di Serie A1 maschile di tennistavolo. La Top Spin Messina WatchesTogether è attesa dalla gara in trasferta contro il Santa Tecla Nulvi, valida per la 5^ giornata di ritorno. Match in programma al Palazzetto dello Sport di Nulvi (SS), sabato 14 marzo alle ore 16, affidato all’arbitro Nicola Mazzuzzi.

Il rush finale della Top Spin Messina

La squadra del presidente Giorgio Quartuccio è chiamata a rafforzare il terzo posto per blindare l’accesso ai playoff scudetto che assegneranno il titolo mettendo di fronte le prime quattro classificate della regular season. A quota 20, in coabitazione con il Muravera (sconfitto nell’anticipo dall’Apuania Carrara per 0-3), la compagine allenata da coach Marco Faso viaggia alla volta della Sardegna andando a caccia di punti pesanti per giungere con maggiore serenità ai due appuntamenti conclusivi della fase campionato, previsti in calendario il 29 marzo a Villa Dante contro l’Apuania Carrara e poi l’11 aprile a Sassari, in casa dell’attuale capolista. Niagol Stoyanov e compagni, reduci dalla doppia affermazione interna ottenuta contro Virtus Servigliano e Bagnolese, vogliono dare un ulteriore segnale.

Gli avversari del Santa Tecla Nulvi

La Top Spin Messina WatchesTogether ha complessivamente collezionato sette vittorie e quattro sconfitte nel proprio ruolino di marcia. Il Santa Tecla Nulvi, prossimo avversario, è in coda alla graduatoria con 5 punti. Il polacco Jakub Dyjas, ex della Top Spin, il russo Petr Fedotov, il cileno Nicolas Ignacio Burgos Valdes, Costantino Cappuccio, Mattias Mongiusti e il ceco Tomas Koldas gli elementi alternati nel roster dai sardi nel corso di questa stagione.

Il programma della 5^ giornata di ritorno di Serie A1:

Marcozzi-Tennistavolo Sassari 3-1

Muravera TT Sardegna Prodotti Tipici-Apuania Carrara 0-3

Virtus Servigliano-Alfa Food Bagnolese 13/3 ore 21

Santa Tecla Nulvi-Top Spin Messina WatchesTogether 14/3 ore 16

Classifica: Tennistavolo Sassari 28 punti, Alfa Food Bagnolese 25, Top Spin Messina WatchesTogether, Muravera TT Sardegna Prodotti Tipici 20, Marcozzi 17, Apuania Carrara 13, Virtus Servigliano 10, Santa Tecla Nulvi 5.