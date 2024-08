Addio ad Alberto De Domenico al Duomo, “conta aver vissuto con intensità”

Al parroco di San Gabriele Tonino Schifilliti il difficile compito di trovare le parole per dare l'ultimo saluto al giovane oggi in Cattedrale

MESSINA – Alberto De Domenico aveva 22 anni. Si è sentito male in piscina, a Vulcano, ed è morto all’improvviso. Stamattina in Duomo i funerali. Don Tonino Schifilliti, parroco di San Gabriele, ha parlato dell’incidente in cui era morta la sorella Aurora, nel 2019, e di quanto questo era stato difficile per Alberto, di una lettera del giovane e di un percorso interiore con al fianco gli amici e gli affetti. Poi, cinque anni dopo l’incidente, la sua morte improvvisa. Ha sottolineato il sacerdote, rivolgendosi ai genitori, Alessandro e Marilena, che “non ci sono parole adeguate per raccontare questo dolore. Ma ricordiamoci che non contano gli anni, bensì l’intensità con cui si è vissuto”.