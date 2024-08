Si sente male mentre nuota in piscina, muore il 22enne Alberto De Domenico

Messinese, era in vacanza a Vulcano. Nel 2019 l'incidente in cui era morta al sorella Aurora

Un bagno in piscina a Vulcano. Poi un malore. Così è morto il messinese Alberto De Domenico, 22 anni, intorno alle 18.30. Le indagini dei carabinieri sono in corso. Nel 2019, in un incidente tra una Honda 125 e un’auto, era morta la sorella Aurora De Domenico, allora 14 anni. A guidare la moto era proprio Alberto, che era rimasto ferito.

Il giovane era in vacanza da oggi a Vulcano.

Articoli correlati