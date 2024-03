Addio al professore Francesco Squadrito, UniMe a lutto

"Un punto di riferimento della Farmacologia in ambito nazionale e internazionale", ricorda la rettrice Spatari

MESSINA – “L’Università degli studi di Messina e la Scuola farmacologica messinese perdono uno dei più illustri maestri”. La rettrice Giovanna Spatari ricorda Francesco Squadrito. Ordinario di Farmacologia di UniMe e direttore dell’Uos di Tossicologia clinica del Policlinico, è morto all’età di 65 anni.

Mette in evidenza la rettrice: “Il professore Squadrito è stato un ricercatore di fama nazionale e internazionale. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche nel campo della Farmacologia clinica e sperimentale, soprattutto nell’area della Farmacologia cardiovascolare. Dal 2013 al 2015, è stato coordinatore del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia del nostro Ateneo. Ed era da diversi anni coordinatore dei corsi integrati di Farmacologia e Tossicologia in Medicina e Chirurgia e di Pharmacology in Medicine and Surgery di UniMe. Il professore Squadrito rivestiva attualmente il ruolo di direttore della Scuola di specializzazione in Farmacologia e Tossicologia clinica della nostra Università”.

“Nel corso della sua lunga carriera di docente ha formato generazioni di studenti, trasmettendo con dedizione e passione la sua competenza nel settore della Farmacologia”, conclude Giovanna Spatari.

Squadrito era conosciuto anche per il suo impegno politico in ambito socialista, in particolare era stato assessore nella Giunta Genovese, e associativo con l’Avis.

I funerali saranno celebrati lunedì 1 aprile, alle 11.30, al Duomo di Messina.