Addio all’insegnante Nina Currò, la Chiesa messinese a lutto

Una figura di rilievo nel campo dell'impegno ecclesiale

MESSINA – “Il Centro interconfraternale diocesano di Messina piange la morte della professoressa Nina Currò, segretaria della Consulta diocesana delle aggregazioni laicali. Affidiamo la sua anima a Dio”. Così su Facebook l’organismo religioso saluta la professoressa e volontaria Currò.

Si era laureata in Lettere moderne dopo il diploma al liceo “Seguenza” di Messina. “Lei e il marito, il diacono Antonino Andriolo, hanno per 40 anni guidato, insieme con il salesiano don Nino Rubino, tante comunità ecclesiali a San Matteo Giostra e nella Sicilia orientale. Entrambi responsabili nella diocesi dei laici e il marito nell’ufficio degli insegnanti di religione. Quest’anno hanno animato tanti incontri nella Comunità di San Michele e con i cresimandi. Grande dolore ma speranza in Cristo nostra Pasqua”, sottolinea il parroco di San Michele Carlo Olivieri.