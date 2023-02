Adozione maggiorenne - Tempostretto

Redazionale

Redazionale. Adozione maggiorenne.

Con la Sentenza n. 4/2023 dell’11.01.2023, pubblicata il 13.01.2023, emessa all’esito del giudizio n. 3395/2022 R.G. V.G., la Prima Sezione del Tribunale Civile di Messina, si è pronunciata sul ricorso ex art. 291 c.c.promosso dal sig. Savioli Marco, nato a Palermo il 20.04.1957, residente in Messina, Viale San Martino n° 365, c.f.: SVLMRC57D20G273K, rappresentato dall’Avv. Miriam Vitanza, con studio in Messina, nei confronti della signorina La Sorte Letizia Daniela Francesca e con l’intervento del sig. Francesco Paolo Stillitano, nato a Biassono (MB) il 31 marzo 1958, rappresentato dall’Avv. Giorgia Pruiti Ciarello, del foro di Messina e con l’intervento del Pubblico Ministero. Oggetto della causa: Adozione di maggiorenni. Il Tribunale ha così disposto: “P.Q.M. Il Tribunale, visto l’art. 313 c.c., dichiara l’adozione di LA SORTE Letizia Daniela Francesca, nata a Palermo il 02.11.1999, da parte di SAVIOLI Marco, nato a Palermo il 20.04.1957; manda alla Cancelleria di compiere la pubblicità prescritta dall’art. 314 c.c.; dispone che l’adottata assuma il cognome dell’adottante e lo anteponga al proprio; dispone la pubblicazione della presente sentenza per estratto a cura di parte ricorrente per una sola volta su un giornale a sua scelta (…). Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 11/01/2023