Aeroporto di Reggio. Amata: "Tariffa ridotta anche per i messinesi della provincia" - Tempostretto

Al momento la tariffa a 40 euro per i nuovi voli in programma da marzo 2023 è prevista solo per i residenti nel Comune di Messina, non per quelli degli altri 107 Comuni della provincia

“Siamo certi che la tariffa unica a 40 euro che dall’aeroporto di Reggio Calabria permetterà da marzo 2023 di raggiungere Bologna, Torino e Venezia coinvolgerà tutti i residenti della provincia e non soltanto i cittadini di Messina”. Lo dice Elvira Amata, capogruppo Fdi all’Ars e deputato rieletto di Fratelli d’Italia.

“Apprendiamo con soddisfazione della decisione della conferenza dei servizi sullo scalo reggino che interessa i messinesi – sottolinea -, ci auguriamo però che al momento della redazione del bando si rettifichi una decisione che appare a dir poco discriminante e che si ampli anche ai voli diretti per Roma e Milano. Tutti i residenti nel territorio messinese vanno coinvolti nell’agevolazione tariffaria, da quelli che vivono nella parte tirrenica e dei Nebrodi fino ai residenti nella parte jonica”, conclude Amata.

