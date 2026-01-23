Giovani con pale e carriole sul lungomare: gli angeli del fango di Santa Teresa VIDEO

"Questa è casa nostra, siamo nati e cresciuti qui e sentiamo il bisogno di renderci utili"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Il ciclone Harry è passato da Santa Teresa di Riva. Ha portato via attività commerciali, piazzette e gran parte del lungomare ma non la solidarietà e il senso di appartenenza della sua gente. Sin dalle prime ore dopo il disastro, infatti, le strade si sono popolate di giovani che hanno imbracciato pale e carriole per pulire il paese.

“Fieri e orgogliosi anche di questi giorni. Ci rialzeremo”

“Questa è casa nostra, siamo fieri ed orgogliosi anche di questi giorni. Il mare ci ha dato tanto nella nostra vita, ci ha anche tolto, forse un po’ troppo, ma noi siamo pronti a rialzarci”, racconta il giovane Ninni Mazzeo. Al suo fianco l’amico e concittadino Enzo Albano. “E’ importante dare un segnale e una mano alle persone più in difficoltà. Noi siamo nati e cresciuti in questo posto e sentiamo il bisogno di renderci utili”, aggiunge.

A dare una mano anche tanti ragazzini e bambini

Al loro fianco tanti ragazzini, anche molto piccoli, che non si sono tirati indietro davanti al lavoro e alla fatica. “E’ bello vedere che le nuove generazioni sono legate alla loro terra, è importante anche condividere con loro questi momenti”, aggiungono i due giovani di Santa Teresa.

C’è bisogno dell’aiuto di tutti, ma soprattutto delle istituzioni. In diversi punti del lungomare spezzato si incontrano gruppi di giovani con attrezzi, stivali e guanti. Spazzano, spalano e accumulano montagnette di sabbia e detriti. Una solidarietà contagiosa che fa bene ai territori colpiti e al cuore dei cittadini.

