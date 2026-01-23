 Giovani con pale e carriole sul lungomare: gli angeli del fango di Santa Teresa VIDEO

Giovani con pale e carriole sul lungomare: gli angeli del fango di Santa Teresa VIDEO

Silvia De Domenico

Giovani con pale e carriole sul lungomare: gli angeli del fango di Santa Teresa VIDEO

venerdì 23 Gennaio 2026 - 07:00

"Questa è casa nostra, siamo nati e cresciuti qui e sentiamo il bisogno di renderci utili"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Il ciclone Harry è passato da Santa Teresa di Riva. Ha portato via attività commerciali, piazzette e gran parte del lungomare ma non la solidarietà e il senso di appartenenza della sua gente. Sin dalle prime ore dopo il disastro, infatti, le strade si sono popolate di giovani che hanno imbracciato pale e carriole per pulire il paese.

Santa Teresa angeli del fango

“Fieri e orgogliosi anche di questi giorni. Ci rialzeremo”

“Questa è casa nostra, siamo fieri ed orgogliosi anche di questi giorni. Il mare ci ha dato tanto nella nostra vita, ci ha anche tolto, forse un po’ troppo, ma noi siamo pronti a rialzarci”, racconta il giovane Ninni Mazzeo. Al suo fianco l’amico e concittadino Enzo Albano. “E’ importante dare un segnale e una mano alle persone più in difficoltà. Noi siamo nati e cresciuti in questo posto e sentiamo il bisogno di renderci utili”, aggiunge.

angeli del fango Santa Teresa

A dare una mano anche tanti ragazzini e bambini

Al loro fianco tanti ragazzini, anche molto piccoli, che non si sono tirati indietro davanti al lavoro e alla fatica. “E’ bello vedere che le nuove generazioni sono legate alla loro terra, è importante anche condividere con loro questi momenti”, aggiungono i due giovani di Santa Teresa.

angeli del fango Santa Teresa

C’è bisogno dell’aiuto di tutti, ma soprattutto delle istituzioni. In diversi punti del lungomare spezzato si incontrano gruppi di giovani con attrezzi, stivali e guanti. Spazzano, spalano e accumulano montagnette di sabbia e detriti. Una solidarietà contagiosa che fa bene ai territori colpiti e al cuore dei cittadini.

Vedi qui la galleria fotografica

angeli del fango Santa Teresa
angeli del fango Santa Teresa
angeli del fango Santa Teresa
angeli del fango Santa Teresa
angeli del fango Santa Teresa
angeli del fango Santa Teresa
angeli del fango Santa Teresa
angeli del fango Santa Teresa
angeli del fango Santa Teresa
angeli del fango Santa Teresa

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La famiglia Atm si allarga: ecco i nuovi giovani autisti. “Orgogliosi di lavorare nella nostra città”
“Fondi del ponte vadano alle infrastrutture minate dal ciclone in Sicilia”
Dall’Archivio di Stato all’eredità Quasimodo, quando “rompere le palle” è un dovere civile
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED