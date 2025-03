“Aeroporto Intercontinentale del Mediterraneo”, al via i rilievi per il progetto di fattibilità

L'annuncio della Sciara Holding Ltd. Tra le opere compensative 300 alloggi popolari per i comuni della zona. "Previsti fino a 120mila posti di lavoro"

“Nel dare continuità e seguito all’intervento tenutosi in data 26 novembre 2024 presso il Comune di Messina in occasione della “Commissione Servizi inerente la realizzazione del Ponte sullo Stretto” e alle interlocuzioni effettuate in forma ufficiosa e ufficiale con gli enti preposti (Comuni coinvolti, Città Metropolitana di Messina, Enac, Enav, Mit), il ceo della Sciara Holding Ltd, Fabio Bertolotti, ha fatto sapere che partire dal prossimo mese di aprile, grazie alla collaborazione con l’International Institute Of Technology e la società Sistemi Srl, inizieranno i rilievi plano altimetrici e di dettaglio propedeutici alla definizione del progetto di fattibilità tecnico economica per la presentazione del Project Finance (con fondi privati e non pubblici) riguardante la creazione de “l’Aeroporto Intercontinentale del Mediterraneo” con annesso progetto di Porto Franco avente la quadri-modalità di trasporto merci e passeggeri (navale, aerea, terrestre e autostradale).

“Tale opera produrrà, a regime – sottolinea in una nota la Sciara Holding – circa 100.000/120.000 posti di lavoro (calcolando tutti i lavoratori diretti, indiretti e indotti sul territorio) e diverrà il punto d’ ingresso per il nuovo sistema di commercio intercontinentale merci e passeggeri. La realizzazione non è in conflitto con i vicini aeroporti siciliani o calabresi, in quanto totalmente differente per scopo, sostanza e finalità. Saranno altresì ipotizzate quali opere compensative (sempre con fondi privati e non pubblici), la costruzione e messa a disposizione di almeno 300 alloggi popolari nei comuni limitrofi e/o ospitanti della struttura, i quali saranno a disposizione gratuita dei Comuni e verranno affidati alle famiglie più fragili, avendo altresì una prelazione a famiglia per un posto di lavoro all’interno dell’aeroporto o strutture limitrofe”.

È prevista, a breve, la costruzione di un sito internet dedicato dove poter inviare candidature, tenendo sempre in considerazione che, una volta presentato, il progetto definitivo sarà sottoposto a bando e relativa assegnazione. “Confidando nell’unicità del progetto che sarà sottoposto all’attenzione degli enti – conclude Bertolotti – non temiamo alcun tipo di player, essendo la nostra tecnologia unica e di proprietà. La realizzazione dell’opera sarà subordinata esclusivamente alla politica e non a fattibilità o utilità.

