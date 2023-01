Affitti, a Messina master in diritto delle locazioni - Tempostretto

Le prossime lezioni il 3 e 4 febbraio, l'iniziativa della fondazione Vitae in studio

MESSINA – Il mercato immobiliare ha subito in questi ultimi anni modificazioni sostanziali della propria formazione. Le condizioni ambientali nel loro evolversi e la conseguente accresciuta consapevolezza dei nuovi bisogni, hanno comportato un cambiamento negli usi e nell’utilizzo dei beni immobili, con particolare riferimento alle locazioni per uso abitativo.

Gli operatori più sensibili del settore, hanno avvertito la necessità di affrontare i propri impegni con un aggiornamento approfondito delle loro conoscenze in modo da adeguare al meglio le loro competenze professionali.

Raccogliendo queste istanze, la fondazione ‘‘Vitae in Studio’’ si è fatta promotrice di un corso di studi idoneo a soddisfarle compiutamente. Ha così dato mandato al proprio Comitato di organizzare il corso di studi : Master di Diritto delle Locazioni ad Uso Abitativo.

Il Corso si articola in sei mezze giornate, in presenza o on line, di lezioni tra gennaio e febbraio 2023 e da diritto ai crediti formativi per gli ordini degli avvocati e dei commercialisti.

La fondazione ‘‘Vitae in Studio’’ il cui comitato promotore è stato costituito il 10.3. 2022 ha come finalità statutarie quelle di dare a tutti i giovani la possibilità con il proprio talento a migliorare il mondo in cui viviamo. Le sovvenzioni della fondazione sono infatti destinate a chi per estrazione sociale o per problemi personali o familiari non è in grado di finanziare i propri studi universitari.