Affitti troppo alti. I consiglieri di Milazzo propongono nuove case popolari

I consiglieri spiegano che, considerando la vocazione sempre più turistica di Milazzo, gli affitti sono diventati troppo alti per le famiglie in difficoltà

MILAZZO – Realizzare nuovi alloggi popolari per contrastare il caro affitti. È quanto proposto con una mozione dai consiglieri comunali di Milazzo Massimo Bagli, Rosario Piraino, Santi Saraò, Giuseppe Stagno e Alessandro Oliva.

I consiglieri, sottolineando come i prezzi degli affitti siano aumentati anche in funzione della sempre maggiore vocazione turistica del Comune, rendendo difficile reperire un alloggio alle famiglie in difficoltà economica.

«L’attuale offerta di alloggi ad uso abitativo all’interno del comune -spiegano i consiglieri- sacrifica le esigenze di quanti, versando in condizioni di sofferenza economica, risultano privati della possibilità di reperire, alle normali condizioni di mercato abitazioni, ove poter condurre una vita dignitosa per sé e per i propri familiari. Il mercato locativo all’interno del territorio comunale è, infatti, fortemente influenzato dalla rinnovata vocazione turistica dell’Ente che induce, comprensibilmente, i proprietari di immobili a riservare le proprie abitazioni alle locazioni del periodo estivo, e ciò al fine di massimizzare i profitti. Ciò comporta una seria e concreta difficoltà per i cittadini che, dotati di reddito basso, non possono accedere ai canoni pretesi dai proprietari, dovendo, conseguentemente, ripiegare verso soluzioni disagiate di immobili fatiscenti e pregiudizievoli per la salute degli occupanti».

I consiglieri, quindi, propongono che si richieda l’accesso ai fondi del PNRR per la realizzazione dei nuovi alloggi.