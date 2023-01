Afi011 inaugura l'anno sociale tra foto, video e libri. Ad Ursula Costa il premio 2022 - Tempostretto

La fotografa siciliana da anni collabora con Dolce e Gabbana. Domenica sarà ospite a Roccalumera

ROCCALUMERA – Si prevede una serata all’insegna del fascino dell’arte fotografica per l’inaugurazione del nuovo anno sociale dell’AFI011 – Associazione Foto Insieme, domenica 8 gennaio, alle 18, al Centro Sociale “Giovanni Paolo II” di Roccalumera. Nel corso della serata una vera novità: sarà presentato il volume “Nel cuore dell’AFI”, risultato di un progetto con le “storie” fotografiche dei soci accompagnate dalle loro riflessioni ispiratrici. Inoltre sarà proiettato un video che ripercorre l’intensa e proficua attività del sodalizio nel 2022 tra uscite, shooting e mostre, tutte in località isolane.

Ospite Ursula Costa

Il “Premio AFI011”, del 2022, giunto alla 12° edizione, andrà ad Ursula Costa, una artista siciliana che si è sempre distinta per la bravura dei suoi scatti, caratterizzati dalla esaltazione della “sicilianità” in tutte le sue forme. Da diversi anni collabora con “Dolce e Gabbana” e negli ultimi anni ha pubblicato quattro libri proprio con Domenico Dolce. Ha curato pure con successo il calendario del 2020 dell’Associazione Salus di Taormina realizzato in favore del reparto oncologico del locale nosocomio. Faranno da cornice alla manifestazione una mostra dei migliori scatti dei soci e gli originalissimi abiti della stilista Cinzia Dori.

Concluderà la serata la presentazione del programma del nuovo “Corso di fotografia 2023”, aperto a tutti, coordinato dal presidente Mario Pollino, e organizzato, nelle giornate di martedì dalle ore 21, con lezioni tecniche, sia on-line che in presenza; sono previste, inoltre, molte esercitazioni pratiche con uscite guidate di gruppo nelle location più interessanti del nostro territorio.