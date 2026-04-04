“Un salvadanaio per il pane sospeso” a Messina

A lanciare l'inziativa la Casa del Popolo. Si parte con un panificio "ma lanciamo un appello a tutti i panifici della città"

MESSINA – La Casa del Popolo lancia il progetto a Messina “Un salvadanaio per il pane sospeso”. Tramite un salvadanaio collocato sul bancone del panificio Alleruzzo di via Tommaso Cannizzaro n° 184, che ha aderito all’iniziativa, “potrai donare il tuo resto o fare una donazione spontanea, anche di pochi centesimi. Aiuterai così alcune famiglie in difficoltà che seguiamo da anni e che hanno un isee 2026 sotto la soglia di povertà. Le donazioni infatti verranno poi convertite in “buoni acquisto” che verranno consegnati alle famiglie, da spendere presso lo stesso panificio aderente”, viene spiegato.

Così si presenta la stessa organizzazione: “La Casa del Popolo è nata a Messina il 1° giugno del 2023 nella sede di via degli Amici n° 21. E, oltre ad essere un Centro di aggregazione sociale, politico, ricreativo, culturale, artistico e musicale, porta avanti una serie di servizi per tutti, come la condivisione di spesa alimentare e vestiti usati dell’armadio sociale, il doposcuola e le lezioni di italiano per stranieri, lo sportello sociale e il centro raccolta pratiche per il Caf e patronato, lo sportello casa del sindacato Unione Inquilini, lo sportello per i migranti dell’associazione Penelope, e lo sportello della Banca del Tempo “Zancle Solidale”.

L’appello a tutti i panifici di Messina

“Adesso lanciamo un grande appello pubblico a tutti gli altri panifici della nostra città, perché, conoscendone la generosità che li caratterizza nel produrre il cibo più essenziale, aderiscano in tanti a questa iniziativa volontaria di solidarietà”, viene sottolineato.