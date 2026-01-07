Agape a Reggio, Falcomatà: “Nasone guida autorevole per il sostegno alle fragilità”

Per Falcomatà, l'elezione di Mimmo Nasone rappresenta la naturale prosecuzione di un impegno di vita speso al servizio del prossimo

REGGIO CALABRIA – «Rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro e un affettuoso “in bocca al lupo” a Domenico “Mimmo” Nasone, neo Presidente del Centro Comunitario Agape. La sua elezione rappresenta la naturale prosecuzione di un impegno di vita speso al servizio del prossimo, confermando la sua figura come uno dei punti di riferimento più autentici e costanti per l’associazionismo e il volontariato nel territorio di Reggio Calabria». Così il Sindaco della Città Metropolitana, Giuseppe Falcomatà, commenta il nuovo incarico conferito a Nasone.

«Mimmo Nasone – prosegue il Sindaco – è da sempre in prima linea sul fronte della legalità, nella difficile battaglia culturale e sociale contro le mafie e per l’affermazione della giustizia sociale. La sua storia personale racconta di una vicinanza concreta ai più deboli, di un sostegno instancabile alle famiglie fragili e, soprattutto, di una scommessa continua sulle giovani generazioni, affinché abbiano strumenti e opportunità per scegliere il proprio futuro liberamente».

«Assumere la guida dell’Agape significa raccogliere un’eredità morale e sociale pesantissima e preziosa. Significa portare avanti quella visione profetica iniziata alla fine degli anni Sessanta da Don Italo Calabrò, che insieme a un gruppo di giovani seppe sfidare il sottosviluppo, l’individualismo e la delega sociale per “sporcarsi le mani” con la povertà vera.

Dal 1968, l’Agape non è stata solo una realtà associativa di straordinario valore, ma una risposta innovativa e coraggiosa alle ferite del nostro territorio: dalla chiusura dei manicomi all’accoglienza dei minori abbandonati, fino alle moderne sfide del progetto “Liberi di scegliere” per offrire un’alternativa di vita ai ragazzi provenienti da contesti di ‘ndrangheta».

«Oggi – conclude Falcomatà – l’Agape continua a essere un baluardo di civiltà, dallo sportello per l’affido al sostegno per le donne vittime di violenza, fino all’inserimento lavorativo. Sapere che alla guida di questa “macchina della solidarietà” c’è una persona dello spessore umano e della competenza di Mimmo Nasone è una garanzia per tutta la nostra comunità metropolitana. A lui e a tutti i volontari e operatori del Centro va la vicinanza delle istituzioni cittadine: saremo sempre al vostro fianco per costruire una Reggio più giusta e inclusiva».