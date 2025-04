Aggredisce la compagna, arrestato cinquantenne

Giardini Naxos. Esasperata dalle continue vessazioni fisiche e psicologiche, la donna ha chiamato il "112"

GIARDINI NAXOS – Continue minacce e aggressioni fisiche e psicologiche. Una donna di Giardini Naxos ha chiesto aiuto al numero di pronto intervento “112” dopo aver subito l’ennesima aggressione da parte del compagno. Da qui l’arresto di un cinquantenne. A ricostruire che si trattava di continue vessazioni sono stati i carabinieri della stazione locale e dell’Aliquota radiomobile della Compagnia di Taormina, in seguito alla denuncia da parte della vittima.

La donna viveva in uno stato d’ansia tale da costringerla a modificare le proprie abitudini di vita, hanno ricostruito i carabinieri. L’uomo è stato ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali commessi in danno della convivente. Ed era già noto alle forze dell’ordine.

Carabinieri di Taormina Atti persecutori