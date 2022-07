Aggredito vigile urbano a Roccalumera, identificato il responsabile - Tempostretto

Un automobilista lo avrebbe spinto a terra mentre l'agente gli chiedeva i documenti. Entrambi sono finiti in ospedale a Taormina

ROCCALUMERA – E’ costata la visita medica ad entrambi, responsabile e vittima, l’aggressione ai danni dell’agente della Municipale, strattonato in malo modo da un automobilista al quale aveva chiesto i documenti, durante un normale controllo stradale.

E’ successo stamani in via Unità d’Italia dove il vigile stava operando insieme a due colleghe. L’automobilista lo avrebbe aggredito buttandolo a terra. Nell’impatto l’agente si è ferito alla testa ed alle braccia. Nell’allontanarsi per dileguarsi, anche l’aggressore è finito a terra. Il vigile è stato soccorso da un’ambulanza del 118 al Pronto Soccorso dell’ospedale di Taormina, dove si è recato anche l’automobilista.

Saranno ora i carabinieri a valutare i fatti ed adottare eventuali provvedimenti.