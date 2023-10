Aggressione al comandante Giardina, il sindaco: "Atto di violenza inaccettabile, nessuna giustificazione" - Tempostretto

La solidarietà di sindaco e Giunta al comandante della Polizia metropolitana finito in ospedale

MESSINA – “Nessuna giustificazione è plausibile di fronte a toni minacciosi e a reazioni prepotenti che sfociano in veri e propri atti di violenza, oltre che inaccettabile che in un paese civile si perpetrino atti di violenza a danno di persone, come del tutto spregevole ed ignobile aggredire, sia verbalmente che fisicamente, un uomo in divisa”. Il sindaco Federico Basile congiuntamente all’amministrazione comunale ha espresso la propria solidarietà e vicinanza al comandante della Polizia metropolitana e vicario della polizia municipale, Giovanni Giardina, per l’aggressione subita stamani nel corso della normale attività di controllo, lungo la via La Farina, in un punto in cui erano posizionati due commercianti ambulanti.

“A nome mio personale e dell’amministrazione comunale – rimarca Basile – manifesto apprezzamento al comandante Giardina per il lavoro svolto, elogiandolo per la straordinaria dedizione ed elevata capacità, per la massima disponibilità e l’encomiabile impegno speso sul territorio, dando esempio di professionalità, spirito di abnegazione e serietà e senso del dovere”.