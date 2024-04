Aggressione sulla Panoramica. Giardina: “Tanta repressione e maggiore prevenzione”

Il comandante della Polizia metropolitana in commissione: "Controlleremo più mezzi e aumenteremo l'attività su tutto il territorio"

MESSINA – Dell’84enne Franco Longo, aggredito sulla Panoramica da 4 ragazzini mentre era insieme al nipote, si è parlato tanto in Prefettura quanto in aula consiliare. Il presidente della sesta commissione, Giuseppe Busà, ha voluto convocare una sessione di lavori proprio sul tema della sicurezza, con ospite il comandante della Polizia metropolitana Giovanni Giardina, presente alla riunione con il Prefetto poco prima.

Giardina ha spiegato: “C’è stata questa riunione in cui si è parlato dell’aggressione e per cui abbiamo deciso di aumentare l’attività sul territorio. Controlleremo più mezzi e gli atteggiamenti alla guida, ma anche le zone della movida, collaborando insieme tutte le forze dell’ordine. È chiaro che oltre alla repressione serve altro, serve la prevenzione. Come polizia metropolitana abbiamo iniziato il 25 marzo un corso di educazione stradale in 25 scuole tra Messina e Provincia. Prevenzione e tanta repressione, non c’è altro da fare”.

Basile: “Rafforzeremo i servizi di controllo”

Intanto il sindaco Federico Basile ha incontrato il signor Longo e ha affermato: “Una vicenda che ha scosso l’opinione pubblica compiuto da quattro aggressori nei confronti di un anziano e nonno, sotto gli occhi disperati del nipotino di appena 7 anni. Simili atti vili devono essere condannati e questo in particolare non può passare inosservato. I nonni sono per antonomasia le persone più speciali che si contraddistinguono per bontà, amore e dedizione ai propri nipoti e in una società democratica è impensabile che si arrivi ad una violenza verbale e fisica qualunque sia il motivo. Quest’Amministrazione assicura la massima attenzione e in sinergia con le Forze dell’Ordine e la nostra Polizie locale rafforzeremo i già presenti servizi di vigilanza e di controllo del territorio affinché la nostra comunità possa crescere in un clima sano e sereno e questi fatti non devono più verificarsi”.

