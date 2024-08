Agosto messinese, “La scelta” all’arena Cicciò

Lo spettacolo stasera nell'ambito dell'agosto messinese

MESSINA -All’Arena Cicciò del Palacultura in scena “La Scelta”. Questa sera, alle ore 21.30, un appuntamento inserito nel cartellone dell’agosto messinese promosso dall’amministrazione comunale. Lo spettacolo teatrale, con la drammaturgia di Francesco D’Alfonso liberamente tratta da Eschilo e Ghiannis Ritsos, è interpretato da Irene Ciani e Matteo Santinelli. Ed è promosso dall’associazione Medfort.

Lo spettacolo

“Elettra e Oreste sono due personaggi estremamente complessi e moderni – spiega il drammaturgo e regista D’Alfonso – che, pur essendo legati dal sacro vincolo del sangue, rappresentano due mondi che si oppongono e che appaiono incomunicabili tra loro. Nella lunga notte del ritorno di Oreste, i due fratelli non parleranno mai tra di tra di loro: a fronte della giustizia arcaica sbandierata da Elettra, basata sulla vendetta, e quindi non idonea a interrompere un’infinita spirale di sangue, Oreste è portatore di un’etica senza tempo, di un’ideale di giustizia che promana dall’amore e non dall’odio. Ed è questa giustizia, che bandisce come barbaro l’uso della violenza, la sola che può costruire una società civile, in cui le tradizioni non sono più feticci e visioni distorte del passato, ma tesori per costruire un futuro migliore”.

