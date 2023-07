Agosto messinese, presentati gli eventi. Basile: "La vera tradizione di Messina" - Tempostretto

Lelio Bonaccorso "rispolvera" la vecchia locandina del 1956, un messaggio dell'amministrazione sull'importanza della propria storia. Eventi in tutta la città

MESSINA – Tutto pronto all’agosto messinese. L’antica tradizione di eventi in città viene ripresa con una nuova locandina, disegnata da Lelio Bonaccorso sull’antico manifesto del 1956. Una chicca che l’amministrazione sfoggia orgogliosa alla presentazione degli eventi (parzialmente già pubblicati nei giorni scorsi). Ad aprire i lavori un orgoglioso sindaco Federico Basile: “L’agosto messinese è la vera tradizione della città. Quest’anno si caratterizza per una novità culturale e grafica. È stata rispolverata la locandina del 1956 e grazie al supporto di Lelio Bonaccorso abbiamo rivisitato lo stesso stile grafico in chiave moderna. Partiamo dal passato, vivendo nel presente per guardata avanti”.

Gli eventi

Poi l’assessore alla Cultura Enzo Caruso: “L’agosto è già partito con la caccia al pescespada. Vogliamo dare appuntamenti fissi per turisti, operatori vari e cittadini. Giorno 5 ci sarà lo sbarco del Don Giovanni d’Austria, evento cresciuto ancora di più. Poi ci saranno un festival bandistico con cinque bande a livello regionale, il comico di Zelig Giovanni Cacioppo, il galà del Folklore, la commedia Mastro Don Gesualdo nel centenario di Verga. E poi i giganti, con la festa del 13 animata dai gruppi folk. Ci sarà anche il cuntastorie Gaspare Balsamo e una coppa ciclistica. Infine la Vara”. E a seguire l’assessore a Sport ed Eventi Massimo Finocchiaro: “Gli eventi di Capo Peloro non avranno le limitazioni viabili dell’Rds. E ci si potrà anche sedere all’arena. I 3 eventi principali, ma ce ne saranno anche altri, sono attrattori. Le strutture della città sono strapiene. Il brand Messina comincia a funzionare. Gli eventi attraggono, fanno scattare il passaparola. La seconda parte dell’Rds sarà a Torre Faro e non a Piazza Cairoli”.

Cannata: “Un lavoro di squadra”

Presente anche l’assessore alle politiche giovanili Liana Cannata: “Il nostro un lavoro di squadra. Abbiamo dato risalto anche ad altre zone, al festival di Gesso, ma anche alla manifestazione di 3 giorni a Pezzolo portata avanti da Maria Grazia La Fauci, che dà vita a qualcosa di unico nel villaggio”. E infine proprio Lelio Bonaccorso, che parla della sua opera: “Per me, che amo questa città e lavoro sempre per Messina, è un onore. Stiamo lavorando insieme, amministrazione e artisti, e sono convinto che possiamo portare la città a livello più alto. Bisogna investire sul patrimonio umano e artistico. Messina è al centro di un percorso culturale di altissimo livello, anche e soprattutto umano”.

Il calendario

Si partirà il 5 agosto con la rievocazione storica dello sbarco di Don Giovanni d’Austria, dalle 18 alle 21. Nella stasera sera all’Arena Capo Peloro il primo dei tre grandi eventi d’agosto: Panariello vs. Masini. Poi musica e cabaret il 6 agosto con Giovanni Cacioppo e Luca Virago, il festival bandistico “Terre di Sicilia”, il galà internazionale del folklore, Mastro Don Gesualdo, tutto sulla scalinata di Palazzo Zanca. A Gesso dall’11 al 13 agosto ci sarà l’Ibbisu Village Fest, il 13 in centro città la festa coi Giganti e la gara ciclistica “Coppa Maria Assunta”. I cunti mediterranei con Gaspare Balsamo anticiperanno la passeggiata dei Giganti del 14 agosto, prima della Vara, a Ferragosto. Il 16 si torna a Gesso con il casale di Gesso in festa, degustazione e folklore. Infine gli eventi all’Arena di Capo Peloro: il 17 agosto Daniele Silvestri e il 20 Massimo Ranieri. In messo l’unico evento della zona sud, il Trinacria Arts Festival 2023, a Pezzolo, come già raccontato lo scorso anno. L’assessore Finocchiaro ha spiegato che ci saranno a breve novità anche su Villa Dante, con eventi che implementeranno il calendario. In zona sud, invece, servono spazi diversi e l’amministrazione sta provvedendo a cercarli ormai da tempo per aumentare la portata dei propri eventi.