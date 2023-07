Agosto messinese: il programma completo tra cabaret, bande, cinema, Vara e Giganti - Tempostretto

Tanti eventi legati alla tradizione e allo spettacolo. Si parte oggi con Xiphias a Ganzirri, poi, tra gli altri, Don Giovanni d'Austria e lo spettacolo comico di Cacioppo

MESSINA – Con la delibera di giunta n.376 del 25 luglio scorso, l’amministrazione comunale ha approvato il programma per l’Agosto Messinese 2023. Nel programma sono inserite tutte quelle iniziative religiose, culturali, musicali e sportive, dal folklore a spettacoli comici, collaterali alla processione della Vara e alla passeggiata dei Giganti Mata e Grifone, eventi clou del mese d’agosto. Già durante la commissione di ieri era stato l’assessore alla cultura Enzo Caruso a parlarne. Nei prossimi giorni, invece, ci sarà la presentazione ufficiale.

Xiphias, Don Giovanni d’Austria e il cabaret con Cacioppo

E il programma parte già da oggi, con il primo dei tre giorni dedicati alla tradizione del pescespada, che sarà celebrata tramite la manifestazione “Xiphias. La historica caccia al pescespada nello Stretto“, tra convegni, visite guidate, sport e una rappresentazione scenica della pesca con arpione (con un pescespada finto). Si prosegue il 5 agosto con la rievocazione dello sbarco di Don Giovanni d’Austria, mentre il giorno dopo, il 6, spazio alla comicità. Nella scalinata di Palazzo Zanca, dove ci saranno circa 200 posti a sedere, ci sarà “Cabaret con Cacioppo”. Il giorno dopo il festival bandistico “Terre di Sicilia”. L’8 agosto il Galà del Folklore. E ancora teatro, cinema e cultura, con Mastro Don Gesualdo il 9 agosto e Messina in bianco e nero, il cinema ritrovato il 10 agosto.

Il programma della Vara

Capitolo Vara. Il cippo sarà trasportato martedì 1 agosto alle 7.30 a piazza Castronovo e sarà benedetto alle 18.30. Il 10 agosto alle 18 i Giganti saranno trasferiti a Camaro superiore, accompagnati dai gruppi folk, mentre alle 20.45 saranno accese le luminare in Piazza Castronovo, via Primo Settembre e piazza Duomo. 12 e 13 agosto, i Giganti “cammineranno” prima verso Camaro inferiore e poi fino a Piazza Unione Europea. La passeggiata verso il viale Giostra sarà il 14 agosto alle 22, dopo la messa in piazza Castronovo delle 20.30 e la partenza del cero storico da Palazzo Zanca a Piazza Castronovo, in programma alle 19. Poi il classico Ferragosto, con la processione della Vara dalle 18.30 e lo spettacolo pirotecnico alla Madonnina del Porto alle 23.

Impegnati 45 mila euro

L’importo stimato complessivo delle spese per manifestazioni civili e religiose che si terranno dal 5 al 10 agosto e per il service della Vara è di 34mila euro. A questi se ne aggiungono altri 11 mila per la promozione e la realizzazione di manifestazioni con ricadute turistico/culturale/artistico. Vara e Giganti resteranno in centro città fino alle 14.30 dell’1 settembre.

Il programma

Sabato 29 Luglio, ore 17.30 – Lago Grande di Ganzirri

Xiphias. La Historica Caccia al Pesce Spada nello Stretto

Rappresentazione scenica nel Lago con le antiche imbarcazioni

Sabato 5 Agosto, ore 18.00 – 21.00 Scalinata Palazzo Zanca

Messina in Festa sul Mare. Rievocazione Storica dello Sbarco di Don Giovanni d’Austria a Messina – XV Edizione. A cura dell’Associazione Aurora in collaborazione con il Comune, Enti Istituzionali e Associazioni Culturali

Domenica 6 Agosto – ore 21.00 Scalinata Palazzo Zanca

Cabaret con Cacioppo, a cura di Karamella di Giovanni Grasso

Lunedì 7 agosto – ore 21.00 Scalinata Palazzo Zanca

Festival Bandistico “Terre di Sicilia”, a cura dell’Associazione Nazionale Bande Italiane (ANBIMA – Sicilia)

Martedì 8 Agosto – ore 21.00 Scalinata Palazzo Zanca

Galà del Folklore, a cura di Lillo Alessandro

Mercoledì 9 agosto – ore 21.00 Scalinata Palazzo Zanca

Mastro Don Gesualdo, nel Centenario della morte di Giovanni Verga

Giovedì 10 agosto – ore 21.00 Scalinata Palazzo Zanca

Messina in Bianco e Nero – Il Cinema ritrovato. Film e dibattito

Domenica 13 agosto – ore 21.00 Scalinata Palazzo Zanca

In Festa coi Giganti. (Da definire)

Martedì 1 Agosto

ore 07,30 – Trasporto e collocazione del cippo della Vara da deposito in Via Catania a piazza Castronovo

ore 18,30 – Benedizione del cippo addobbato della Vara in piazza Castronovo. Sparo di batteria e cassette

giovedì 10 Agosto

ore 18,00 – Trasferimento dei Giganti e del Cammello dal deposito di via Catania a Camaro Superiore in piazza Fazio accompagnato dai Gruppi Folk

ore 20,45 – Accensione delle luminarie in Piazza Castronovo, via Primo Settembre, Piazza Duomo

sabato 12 agosto

ore 07.00 – Trasferimento dei Giganti e del cammello da Camaro Superiore a Camaro Inferiore;

domenica 13 Agosto

ore 07,00 – Trasferimento dei Giganti e del cammello da Camaro Inferiore a Piazza Unione Europea

lunedì 14 Agosto

ore 19,00 – Partenza del Cero Storico da Palazzo Zanca verso Piazza Castronovo

ore 20:30 Santa Messa ai piedi della Vara in Piazza Castronovo

ore 22,00 Passeggiata dei Giganti e del Cammello con partenza da Piazza Unione Europea fino a Viale Giostra e rientro

martedì 15 Agosto

ore 07,00 – Stendimento delle corde e legatura al cippo della Vara

ore 09,00 – Sparo di 21 colpi di cannone

ore 11.00 – Basilica Cattedrale. Solenne Pontificale presieduto dall’Arcivescovo S. E. Mons. Giovanni Accolla

ore 18,30 – Partenza della Vara da Piazza Castronovo con spari di batteria e lancio di bigliettini. Sparo di “bombe a giorno” dalla Madonnina del Porto alla fermata davanti alla Prefettura. Sparo di fuochi pirotecnici all’arrivo della Vara in piazza Duomo

ore 23,00 – Spettacolo Pirotecnico dalla Madonnina del Porto

venerdì 1 settembre

ore 14,30- Smontaggio della Vara in Piazza Duomo e rientro al deposito di via Catania dei Giganti.