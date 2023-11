Li troviamo tre alberi per queste aiuole?

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Tre aiuole in Viale Italia, tra l’orto Botanico e la Via Ducezio, che attendono da anni gli alberi da piantumare…”.

Speriamo che il progetto ForestaMe abbia tenuto in considerazione anche questa situazione. Anche se così non fosse, crediamo che non sia difficile trovare tre alberi nuovi da piantare.